SEGA Meganet: así fue la gran pionera del juego online y precursora de SEGA Channel

SEGA Channel ocupa un lugar muy importante en la historia de los videojuegos. Fue una tecnología pionera dentro de lo que hoy conocemos como juego en la nube, pero detrás de ella se encuentra otra tecnología injustamente olvidad que fue la que sentó realmente las bases del juego online en Mega Drive: SEGA Meganet.

Estoy seguro de que muchos de nuestros lectores conocerán de sobra lo que fue SEGA Channel, y que sabrán por qué fue tan importante, pero es muy probable que SEGA Meganet ya no os suene tanto. En este artículo vamos a recordarla como merece, y a descubrir por qué fue tan importante, a pesar de que al final no tuvo el éxito esperado.

Qué era SEGA Meganet y cuándo llegó al mercado

La compañía japonesa lanzó SEGA Meganet el 3 de noviembre de 1990. En un primer momento su objetivo era llevar este servicio a los mercados más importantes de aquella época, pero al final su debut se limitó a Japón.

SEGA Meganet nació como un servicio online que permitía jugar a títulos en multijugador online, y también ofrecía la posibilidad de descargar algunos juegos. Fue un movimiento lógico para SEGA, ya que se convirtió en la respuesta de la compañía al Family Computer Network System de Nintendo, pero llegó en una época en la que el mercado, y los propios jugadores, no estaban preparados para algo tan avanzado.

Este servicio incluía el Mega Modem, que era el periférico que permitía conectar la Mega Drive a Internet, y un cartucho que permitía acceder a los juegos disponibles en este servicio (seis en su inicio).

Tenía un precio inicial de 12.800 yenes, que en aquella época equivalían a 100 dólares. A este precio había que sumar los 800 yenes de suscripción mensual que había que pagar para mantener el servicio.

El Mega Modem no se conectaba en la toma de cartuchos de Mega Drive, sino que se instalaba en el puerto trasero EXT de 9 pines de la consola. Dicho módem se conectaba a una línea de teléfono, a través de la cual se establecía la comunicación bidireccional necesaria para poder ofrecer el servicio online. La velocidad máxima que podría alcanzar era de 1.200 bits por segundo, lo que equivale a 150 bytes por segundo.

Este servicio se extendió también a Brasil en 1995, y se utilizó para ofrecer funciones más serias, como operaciones online en el ámbito bancario, pero al final se acabó convirtiendo en un gran fracaso.

¿Por qué fracasó SEGA Meganet?

Las dos razones principales fueron su alto precio y su limitado catálogo de juegos. Estas dos claves hicieron que el servicio cayera en picado y que SEGA decidiera reconvertirlo con ese lado más serio, enfocado a banca online, en 1993. También aparecieron ofertas y bajaron los precios, pero nada de esto sirvió para cambiar su destino final.

Aunque el servicio fue un fracaso comercial este ayudó a la compañía japonesa a establecer las bases de lo que posteriormente fue SEGA Channel, uno de los grandes pioneros del juego en streaming, y el primer servicio de este tipo que sí logró tener éxito en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes en la década de los noventa.

Podemos estar seguros de que sin SEGA Meganet probablemente nunca se habría lanzado SEGA Channel. Su legado es importante por todo lo que supuso en aquella primera etapa del juego online, y porque marcó también la línea a seguir en futuros periféricos centrados en el juego online, como el SEGA Net Link de Sega Saturn.

Imágenes: SEGA Does.