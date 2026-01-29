NVIDIA no va a abandonar el mercado de las tarjetas gráficas para gaming

La crisis de la DRAM ha obligado a NVIDIA y a AMD a hacer ajustes que están afectando al mercado de las tarjetas gráficas de consumo general, y esto está empezando a dar pie a titulares sensacionalistas, como los que sugieren que NVIDIA podría abandonar el mercado de las tarjetas gráficas para gaming.

Esto no va a pasar. El gaming sigue siendo una parte muy importante dentro de las distintas unidades de negocio de NVIDIA, y la compañía está totalmente comprometida con los jugadores. Prueba de ello la tenemos en los esfuerzos que hizo para retrasar el impacto de la subida de precios de la DRAM en sus principales tarjetas gráficas, y en el impulso que ha dado a numerosas tecnologías que han transformado el mundo del gaming en PC.

Ha sido NVIDIA la que ha ido marcando, desde 2018, el camino a seguir en el mundo del gaming en PC, y la que apostó por avances y nuevas tecnologías que al final no solo acabaron abrazando otras compañías, como AMD e Intel, sino que además estas se han convertido en las bases de las consolas actuales, y serán los pilares de la próxima generación de consolas.

La estandarización del reescalado y la reconstrucción de la imagen por IA, la generación de fotogramas y el trazado de rayos en juegos no ha sido cosa de un día, ha sido un proceso de varios años y ha tenido a NVIDIA como la principal impulsora. Sin los esfuerzos de esta, ninguna de estas tecnologías se habrían adoptado a gran escala, y el panorama actual sería muy diferente.

Hace solo unas semanas NVIDIA presentó DLSS 4.5 y la multigeneración de fotogramas dinámica, que puede generar hasta 5 fotogramas por cada fotograma renderizado de forma tradicional. También anunció la aplicación nativa de GeForce Now para Linux, confirmando que sigue totalmente comprometida con el mundo del gaming, así que no, no va a salir de dicho mercado.

Hay algo muy importante en todo esto que olvidan esos titulares sensacionalistas, y también aquellos llevados por su fanatismo ciego desean la salida de NVIDIA del mundo del gaming. Si la compañía saliera de este mercado de forma repentina sería una auténtico desastre para todos los jugadores de PC, y tendría un impacto enorme también en otros mercados, como el de las consolas.

NVIDIA tiene la mayor parte de la cuota de mercado de tarjetas gráficas en PCs de escritorio, y también en el mercado de gráficas dedicadas para portátil. Si sus tarjetas gráficas dejan de estar disponibles ni AMD ni Intel podrán cubrir ese vacío con sus productos, y tendríamos una situación caótica cuyas consecuencias serían imposibles de predecir. Sentido común, y menos «clickbait» sin fundamento.