PS4 es uno de los mayores rivales de PS5, y de los complicados

Sony lo tiene claro, PS4 es uno de los mayores rivales de PS5. Según datos de mediados de 2024 la proporción de jugadores de ambas consolas era del 50-50, es decir, PS5 alcanzó la misma base de usuarios que tenía PS4 en ese año, y hoy en día todavía hay decenas de millones de personas que siguen jugando en PS4 y que no piensan en cambiar de plataforma.

La situación ha llegado a tal punto que Sony está intentando animar a los jugadores de PS4 a dar el salto a PS5. Su última medida en este sentido ha sido enviar un mensaje a los usuarios de PS4 donde les dice que «es el momento perfecto para actualizar a una consola PS5», y les lista algunos de los juegos más importantes de la generación actual.

Es un movimiento que puede servir para convencer a unos pocos indecisos, pero desde luego no es la mejor estrategia para acelerar esa transición tardía que están enfrentando todavía millones de usuarios de la generación anterior de Sony.

¿Por qué decenas de millones de jugadores siguen utilizando PS4?

En muchos casos la razón principal es que estos no pueden, o no quieren, pagar el alto precio que tiene PS5. Esta consola no ha seguido la tendencia de la generación anterior, no ha bajado de precio con el paso del tiempo, de hecho ha ocurrido todo lo contrario, se ha encarecido, y esto está impidiendo que muchos jugadores den el salto a la generación actual.

Muchas de las personas que tienen una PS4 compraron la consola cuando esta bajó de precio con el lanzamiento del modelo «Slim». Ese fue mi caso, sin ir más lejos, la compré en 2016 aprovechando una oferta que incluía el modelo con disco duro de 1 TB y un juego por 299,99 euros. Esto quiere decir que me ahorré 100 euros frente al precio de lanzamiento, y me llevé un modelo con un disco duro de mayor capacidad y un juego.

PS5 llegó al mercado con un precio de 499,99 euros en su versión con unidad óptica. Hoy, más de cinco años después de su lanzamiento, tiene un precio de 549,99 euros, y Sony manda mensajes diciendo que es el momento perfecto para actualizar a esta consola. ¿Perfecto por qué? Porque la consola está más cara que hace cinco años, y su hardware ha perdido valor desde su lanzamiento.

Si Sony realmente quiere convencer a esos rezagados que todavía son felices con su PS4 no le quedará otra que empezar a bajar el precio de PS5, algo que por desgracia no parece que vaya a suceder ni a corto ni a largo plazo.