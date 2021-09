El diseño de Windows 11… ¿es incompetencia o cobardía?

No te sulfures, querido lector y amante de Windows… de Windows 11, para más señas, porque el titular es solo eso, un titular. Y en un titular no cabe todo lo que uno puede expresar en el texto que le sigue, ya lo sabes. Pero no te equivoques: el titular sirve para sintetizar -o intentarlo- el contenido de la noticia, si se puede, con algún gancho que resulte atractivo… Lo cual no significa que uno tenga que caer en el innoble arte del clickbait. Tampoco vayas por ahí, porque no es el camino.

El titular expresa mi -muy probablemente errada- opinión sobre el nuevo diseño de Windows 11, y es que ya lo había visto muchas veces, pero después de probarlo durante un rato, no tengo menos, sino más dudas acerca del porqué de semejante… ¿chapuza? Conste que no hablamos de tu vecino el del quinto en clase de manualidades, sino de Microsoft, una compañía gigantesca con recursos para enterrar naciones y, por lo tanto, para contratar a diseñadores de primera categoría. ¿Por qué, entonces, hace algunas cosas tan mal (no, lo de las actualizaciones para otro día)?

Por cierto, por «el diseño de Windows 11» me refiero, por supuesto, al panel del escritorio y su nueva posición con el gestor de tareas en el centro de la pantalla. A nada más. El resto se ve bastante bien, e incluso el diseño tal cual se ve bien… Pero no se trata solo de eso, ¿verdad? Cuando estás frente al PC, esperas que se vea bien, pero también que se use bien, que la experiencia de usuario sea lógica y eficiente… Aunque no voy a entrar tan a fondo, sino todo lo contrario: me voy a quedar en la forma.

Más allá del discutible en lo práctico, pero indudablemente popular nuevo menú de inicio de Windows 11, el layout, la disposición de los elementos en el panel, apenas varía el esquema clásico del escritorio de Microsoft, excepto por el hecho de situar el propio menú de inicio y el gestor de tareas en el medio. ¿Qué sentido tiene este cambio? Lo cierto es que todo el del mundo: el centro de la pantalla es el lugar más accesible y cómodo al que ir a parar con el cursor.

La franja central inferior de la pantalla es, por convención y usabilidad básica, el lugar más rápidamente accesible para ejecutar aplicaciones sin romper el paradigma clásico de escritorio popularizado por Windows. Es incluso más inteligente que el modo tradicional con el gestor de tareas a la izquierda, pues en ese extremo es donde se suelen situar las aplicaciones más utilizadas y hay que estar volviendo constantemente al mismo para ejecutarlas o mostrarlas.

Es una conclusión bastante obvia a la que otros llegaron antes, y el nuevo aspecto de Windows 11, la nueva disposición más bien, si recuerda al de otro sistema de escritorio para PC, es a Chrome OS. Escribí hace tiempo sobre ello, pero no por Windows 11, sino por Windows 10X, que a fin de cuentes es del que bebe en parte la nueva versión. Cabe recordar, no obstante, que Windows 10X se planteó en un principio como una alternativa a Chrome OS para equipos similares a los Chromebook.

Sobran las palabras. Bueno, no: el diseño de Chrome OS es algo más lógico, al situar el equivalente al menú de inicio en el extremo izquierdo del panel. Y también tiene su razón de ser: si las aplicaciones que más usas ya las tienes ancladas en el panel, el menú es secundario y puede permanecer en una esquina: es así es menos accesible, pero también es menos accedido, por lo que aun cuando la funcionalidad podía ser mejor, la simetría se mantiene y la estética no se resiente.

He ahí el problema de diseño que presenta Windows 11: en el centro del panel está el menú de inicio y el gestor de tareas, en el extremo derecho la bandeja de sistema y el reloj… ¿Y en el extremo izquierdo? ¿Qué hace eso vacío? ¿Qué sentido tiene? Conste que Windows 11 ofrece una opción para volver a situar el menú de inicio y el gestor de tareas a la izquierda, donde han estado siempre; y que quizás Microsoft nos sorprenda con algún cambio de última hora aportando utilidad a lo que no la tiene.

Por eso me planteo si ha sido incompetencia lo que ha llevado a tomar esa decisión de diseño: todo por la estética y la práctica, pero faltando a la estética y la práctica. Sinceramente no lo entiendo y aunque haya quien pueda menospreciar mi opinión porque los responsables de aplicar este cambio están sin duda mejor preparados que yo en materia de diseño… Lo mismo se podría decir de quienes diseñaron Windows 8, ¿no? Por no mencionar que el resto del mundo -expertos incluidos- parece no coincidir con la receta.

Llegamos, pues, a la madre del cordero: macOS. ¿O acaso no es más efectivo el paradigma del dock? No me refiero a copiar el paradigma de Mac sin más, ya que no se compone solo de un dock, sino de un panel superior el cual soporta un nivel de funcionalidad intrínseco a la experiencia de usuario que ofrece Apple en el escritorio. Así, mientras que macOS mueve el menú de las aplicaciones, el conocido como menú global al panel superior, Windows se lo sigue dejando a cada ventana (hay otras líneas de diseño interesantes, como las del tipo CSD o client side decoration que muy probablemente terminen imponiéndose en un futuro, pero esa es otra historia).

Se podría debatir, por lo tanto, qué método es más eficaz, cuando lo cierto es que todos los elementos que Mac separa en dos espacios, menú global aparte, caben en un solo panel de Windows… Pero no hemos venido a eso, sino a determinar que si la decisión de situar los elementos en el centro en Windows no ha sido fruto de la incompetencia, que todo puede ser aunque sea difícil… ¿ha sido por cobardía? La cobardía, se entiende, de no adoptar un dock al estilo macOS que centre todos los elementos como corresponde.

Es decir, si aceptamos que todo cabe en un mismo panel, como ha hecho Windows toda la vida, pero también aceptamos que el centro de la pantalla es el lugar más accesible, y dado que los paneles -llámalos paneles, llámalos barras, lanzadores de aplicaciones… llámalos como quieras- se sitúan por norma general en la parte inferior, ¿por que alejar herramientas y opciones como el menú de inicio o la bandeja de sistema y el reloj del gestor de tareas o, aún peor, por qué dejar una esquina vacía, pero cubierta con un panel, cuando un dock es la mejor solución?

Termino ya con esta reflexión que a buen seguro muchos no compartiréis e incluso os ofenderá (entiendo que términos como incompetencia o cobardía suenan fuertes, pero mi intención no es más que darle rotundidad a esta opinión, ya que es así como lo concibo) con una captura de pantalla de otro escritorio que no es ni Chrome OS, ni Mac ni Windows: es Linux, uno de tantos, aunque en este caso es el que uso yo en mi día a día (la captura es la que compartí en el ‘festival’ anual que celebramos en MuyLinux… pásate a echar un vistazo, a ver si Linux te parece feo o no).

No digo que el concepto que hay en esa captura sea mejor o peor que otros tantos, pero por lo menos tiene sentido al no desperdiciar espacio, al contrario de lo que sucede con Windows 11. ¿Es más práctico el esquema esquema clásico del escritorio de Microsoft utilizado desde Windows 05 hasta Windows 10? Posiblemente. ¿Mejor aún es el paradigma de Mac con el dock inferior a modo de gestor de tareas y con el panel superior aguantando el menú global, la bandeja de sistema y demás? Más que posiblemente.

Lo que digo es que hay formas mejores y peores de hacer las cosas, y la que ha elegido Microsoft para Windows 11 es cuando menos discutible. Lo confieso: la esquina izquierda del panel vacía no me gusta nada, me deja mal cuerpo… y de aquellos polvos, estos lodos. O sea, este artículo. ¡Mal, Microsoft! (Todo lo que has leído en esta entrada en un exabrupto, sí, pero considero que está razonado. Si opinas de manera diferentes házmelo saber en los comentarios, pero con argumentos, pro favor; y si me he equivocado profundamente en algo importante también: me alegrara mucho saberlo).