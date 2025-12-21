Preguntas y respuestas sobre PS6 portátil: especificaciones, rendimiento, fecha de lanzamiento y posible precio

PS6 portátil es uno de los proyectos más importantes en los que está trabajando Sony, y una de las grandes «sorpresas» que la compañía japonesa nos tiene preparadas para la próxima generación de consolas.

Gracias a los diferentes rumores y filtraciones que se han ido produciendo en los últimos meses tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar de esa PS6 portátil, aunque es importante tener en cuenta que Sony todavía no ha confirmado nada oficialmente, y que por tanto esas informaciones podrían no cumplirse.

Con todo, sé que esta consola ha generado mucho interés, y por eso os he preparado un especial sobre ella con diferentes preguntas y respuestas que os ayudará a resolver muchas dudas. Toda la información que vamos a ver se basa en diferentes filtraciones y rumores, y viene de fuentes bastante fiables, pero no está confirmada.

1.- ¿Cómo será PS6 portátil?

La consola tendrá un diseño clásico de portátil, lo que significa que podemos esperar que siga estas pautas:

Pantalla en posición central.

Un stick analógico, una cruceta, un botón superior y un gatillo en el lado izquierdo.

Un stick analógico, botones cuadrado, triángulo, círculo y equis, junto a botón superior, gatillo derecho y otros botones en el lado derecho.

Para fabricar esta consola Sony debería optar por un chasis de plástico, y se rumorea que podría inspirarse en PS Portal. Esto no quiere decir que vaya a ser como PS Portal, sino que partiría de su base a nivel de diseño, y la mejoraría.

Se rumorea que la consola podría tener un dock dedicado que desbloquearía más potencia, y que nos permitiría utilizarla como una consola de escritorio, al más puro estilo Nintendo Switch.

2.- ¿Qué especificaciones tendrá PS6 portátil?

Es una de las preguntas más importantes, porque sus especificaciones determinarán las prestaciones y las funciones que será capaz de ofrecer. Estas son las características que podría tener la próxima portátil de Sony:

Pantalla LCD de grado IPS de 7 pulgadas con resolución 1080p.

APU AMD fabricada en el nodo de 3 nm de TSMC con diseño monolítico, donde CPU y GPU compartirán encapsulado.

Procesador Zen 6c con 4 núcleos y 8 hilos para juegos y 2 núcleos Zen 6 de bajo consumo reservados para sistema operativo y aplicaciones.

El procesador tendría 4 MB de caché L3 en total.

Núcleo gráfico RDNA 5, también conocida como UDNA, con 16 unidades de computación a una velocidad de 1,20 GHz en modo portátil y 1,65 GHz en modo dock.

La GPU tendría 1.024 shaders, 64 TMUs, 32 ROPs, 32 núcleos para IA de tercera generación y 16 núcleos de cuarta generación para acelerar trazado de rayos.

TDP de 15 vatios.

Bus de 192 bits con memoria LPDDR5X a 8.533 Mbps.

24 GB de memoria unificada.

SSD de 1 TB.

Conectividad Wi-Fi de nueva generación integrada.

3.- ¿Qué potencia tendrá?

Si se cumplen las especificaciones que hemos visto anteriormente, el núcleo gráfico tendría una potencia de 4,91 TFLOPs en FP32, contando con los shaders de doble emisión. Xbox Series S tiene una potencia de 4 TFLOPs en FP32 (carece de shaders de doble emisión).

En modo dock, la consola tendría una potencia de 6,75 TFLOPs en FP32, contando también con los shaders de doble emisión. Para que podáis comparar, os recuerdo que PS5 tiene una potencia de 10,29 TFLOPs en FP32 (sin shaders de doble emisión).

Es importante tener presente que PS6 portátil va a utilizar la arquitectura RDNA 5, y que dicha arquitectura podría mejorar hasta en un 50% el rendimiento por unidad de computación frente a RDNA 4.

PS5 utiliza una arquitectura a medio camino entre RDNA y RDNA 2, algo así como RDNA 1.5, así que PS6 portátil podrá compensar su menor potencia bruta con todos los avances de esa nueva arquitectura.

4.- ¿Qué mejoras técnicas tendrá frente PS5?

Echando un vistazo a las especificaciones se pueden apreciar fácilmente las mejoras más importantes, pero hay algunas que es necesario mencionar de forma explícita, porque no se pueden inferir del listado de posibles especificaciones. Vamos a repasarlas:

Nuevo nodo de fabricación, más eficiente y con mayor densidad de transistores.

Nueva arquitectura CPU, con mayor IPC y mejor relación rendimiento por vatio consumido.

Un 50% más de memoria unificada (24 GB frente a 16 GB).

Nueva arquitectura gráfica, con mayor rendimiento por unidad de computación.

Mayor rendimiento en IA y en trazado de rayos.

Compatibilidad con nuevas tecnologías de IA aplicada a gaming.

Nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento en juegos, exclusivas de la arquitectura RDNA 5.

Wi-Fi de nueva generación, más rápido, seguro y estable.

5.- ¿Cuál será la resolución objetivo de PS6 portátil?

La resolución ideal para una consola portátil con las especificaciones que hemos visto en el punto número 2 sería 1080p en modo portátil. Esta resolución es, además, la más equilibrada para una pantalla de 7 pulgadas por rendimiento y nitidez (densidad de píxeles por pulgada).

Dicha resolución permitiría a PS6 portátil ofrecer una buena relación entre rendimiento y calidad de imagen, y también es una buena base para utilizar reescalado inteligente, una tecnología que sin duda estará presente en esta consola.

Por ejemplo, PS6 portátil podría utilizar reescalado al 50% para renderizar fotogramas a 540p y reescalar a 1080p. Esto permitiría mejorar mucho el rendimiento, y al final tendríamos una imagen de salida bastante limpia gracias al reescalado y la reconstrucción por imagen basada en IA.

6.- ¿Con qué juegos será compatible?

Aunque la consola se va a llamar PS6 portátil, se rumorea que el principal objetivo de esta consola será la compatibilidad con juegos de PS5 y PS4. También podría ser compatible con juegos de generaciones anteriores, pero a través de la emulación. La compatibilidad nativa solo sería real con PS5 y PS4.

Con esta consola Sony querría ofrecer la experiencia de una PS5 portátil, pero utilizaría el nombre de PS6 portátil para evitar que los jugadores puedan verla como una consola obsoleta. Dicho de otra forma, ese nombre sería una estrategia de marketing, pero no podríamos considerarlo como un engaño, porque al final aunque la consola será menos potente que PS5 técnicamente, y a nivel de arquitectura, estará más cerca de PS6.

7.- ¿Será una auténtica consola de nueva generación?

Sí, sin duda. Esta consola portátil utilizará arquitecturas y tecnologías de nueva generación que superarán todo lo que hemos visto en PS5. Os dejo una comparativa con las diferencias más importantes para que podáis tener más claro por qué decimos que PS6 portátil será una consola de nueva generación.

PS6 portátil frente a PS5

Procesador PS5 Zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos Procesador PS6 portátil Zen 6c con 4 núcleos y 8 hilos + 2 núcleos Zen 6 LP GPU PS5 RDNA 1.5 con 2.304 shaders GPU PS6 portátil RDNA 5 con 1.024 shaders Memoria PS5 16 GB de GDDR6 unificada Memoria PS6 portátil 24 GB de LPDDR5X unificada Almacenamiento PS5 SSD de 1 TB a 5,5 GB/s Almacenamiento PS6 portátil SSD de 1 TB de alto rendimiento Reescalado en PS5 AMD FSR sin IA ni aceleración por hardware Reescalado en PS6 portátil Tecnología personalizada con IA y aceleración por hardware

Hay que tener en cuenta lo que os he comentado anteriormente, y es que además PS6 portátil podría contar con otras tecnologías exclusivas de la nueva generación, como la generación de fotogramas mejorada por IA y la reducción de ruido por IA al utilizar trazado de rayos.

8.- ¿Podrá mover juegos de PS6?

Es una pregunta que no podemos contestar con seguridad ahora mismo, porque los rumores y las informaciones que tenemos son contradictorios. Hay una corriente de rumores que dice que PS6 portátil solo será compatible con juegos de PS5 y PS4, porque no tendrá potencia suficiente para mover juegos de PS6.

Tiene sentido, y es lo más creíble si se cumplen las especificaciones que hemos visto, porque esta consola solo tendría una potencia de 4,91 TFLOPs en FP32, y su CPU también sería mucho más limitada que la de PS6.

Sin embargo, también hay rumores que dicen que PS6 portátil podría mover juegos de PS6 adaptados específicamente para funcionar en dicha consola. Serían los juegos de PS6, pero con importantes ajustes y sacrificios para hacerlos funcionar sin problemas de rendimiento, así que la experiencia no será la misma.

Por ejemplo, un juego que en PS6 funcione en 4K con calidad alta y 60 FPS podría adaptarse para que corra en PS6 portátil, pero en 1080p reescalado, con una calidad más baja y a 30 FPS. No podemos descartar esta posibilidad.

9.- ¿Cuándo lanzará Sony su PS6 portátil?

Hay dos posibles fechas que tienen mucha credibilidad. La primera nos llevaría a la segunda mitad de 2027. Su lanzamiento estará unido al de PS6, y en este caso ocurriría un poco antes de lo previsto porque se rumorea que Microsoft podría adelantar el lanzamiento de Xbox Next a finales de 2026 o mediados de 2027, y Sony no estaría dispuesta a dejarla sola durante mucho tiempo.

La otra posible fecha nos lleva a 2028. Esta ha ganado algo más de credibilidad por la crisis que afecta al mercado de la DRAM, y que está haciendo que el precio de la RAM y de la VRAM (en todas sus formas y variantes) no deje de subir de manera desmedida.

Esa crisis podría encarecer los costes de fabricación de todas las consolas de nueva generación, y por esa razón cabe la posibilidad de que las fechas de lanzamiento previstas inicialmente cambien y se retrasen un poco para minimizar el impacto de dicha crisis.

10.- ¿Qué precio tendrá esta consola?

Lo más probable es que Sony la coloque entre los 500 y los 600 dólares. Esta franja le permitiría posicionar como una consola portátil bastante competitiva y con un buen valor precio-prestaciones, aunque esto dependerá de cómo hayan evolucionado el resto de fabricantes de consolas portátiles para cuando se produzca su lanzamiento.

En España, esos precios se convertirían en 599-699 euros al hacer la conversión de divisa y aplicar IVA, siempre que la tasa de conversión de dólar a euro se mantenga en un nivel parecido al actual.

Nintendo Switch 2 tendrá que competir con esa PS6 portátil, y la verdad es que no lo va a tener fácil, porque la nueva consola de Sony sería muy superior técnicamente, mucho más potente y contará con un catálogo de juegos espectacular.

Puede que Nintendo se acabe viendo obligada a bajar el precio de su consola para competir con esa PS6 Portátil.