El MacBook Pro M5 Max llegará en marzo

Apple está preparando el lanzamiento del MacBook Pro M5 Max para lanzamiento en marzo, según las noticias que llegan desde el canal de producción asiático. Será el portátil más potente de Apple hasta la llegada de los modelos con la nueva generación M6. Y seguramente una compra más rentable teniendo en cuenta cómo está el mercado de los semiconductores.

Ya sabes que Apple estrenó el año pasado su SoC M5 en los MacBook Pro, en el tablet iPad Pro y también en una versión actualizada del visor Vision Pro. Confirmando la viabilidad de la arquitectura de ARM en PCs con un programa ‘Silicon’ que ha asombrado al resto de la industria, el SoC fue el más avanzado de su sector. Pero Apple solo lanzó la versión base de este chipset, dejando para más tarde las variantes de gama alta ‘Pro’ y ‘Max’.

MacBook Pro M5 Max, ¿mejor que esperar a los M6?

Apple ha venido utilizando el mes de marzo para el lanzamiento de nuevos dispositivos. Y también ha usado esos nuevos equipos para el lanzamiento de sus chipsets de marca propia. Uniendo una cosa y la otra, la información que nos llega es bastante factible.

Además, aseguran que Apple cambiará el empaquetado de su nuevo silicio a un circuito integrado de contorno pequeño (SoIC), lo que ayudará a reducir los costes de fabricación y otorgará a Apple (y a los usuarios) un respiro durante la época de escasez de memorias. Este tipo de empaquetado también podría permitir a Apple superar algunos de los problemas de temperatura del M5, hasta 99 grados Celsius bajo presión, importante teniendo en cuenta que las variantes de gama alta que faltan por lanzarse serán más potentes.

Además del ahorres de costes de producción y el control de temperaturas, se cita otra ventaja del formato SoIC, la posibilidad de separar los bloques de CPU y GPU en la matriz, lo que permitiría configuraciones únicas según la carga de trabajo del usuario.

Lo sabremos pronto porque los MacBook Pro M5 Max (y Pro) estarían en el mercado tan pronto como en marzo. No se esperan grandes novedades salvo el comentado chipset. Apple actualizará el modelo de 16 pulgadas con la conocida pantalla Liquid Retina XDR, cámara Center Stage de 12 megapíxeles, puertos HDMI, ranura para tarjetas SD y varios puertos puertos USB-C. También incluirá actualizaciones para el sistema de almacenamiento con una SSD más rápida, como hizo en el modelo de 14 pulgadas.

¿Comprar o esperar? El chipset Apple M6 está en desarrollo y algunas fuentes apuntan un lanzamiento a finales de este mismo año. Lo que pone a los seguidores de Apple en una disyuntiva porque se espera que la compañía aproveche el lanzamiento para renovar por completo la línea MacBook Pro y especialmente la llegada de las pantallas OLED que se esperan desde hace años. El M6 será lo más potente de la historia de Apple, integrando más memoria propia y externa.

Si lo unimos a la pantalla OLED puedes imaginar que no será barato y ahí es donde el MacBook Pro M5 Max puede ser mejor opción en valor por precio. Ya te contaremos.