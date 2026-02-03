AMD priorizará gráficas de 8 GB en 2026

Hay una lógica fría y casi inevitable en la manera en que el mercado gráfico se reconfigura en 2026. A medida que la demanda de memoria sigue creciendo —alimentada por motores cada vez más complejos y texturas que no perdonan—, la industria responde con una estrategia previsible pero no por ello menos preocupante: recortar allí donde más duele. AMD, según apuntan fuentes cercanas a sus socios, estaría optando por dar prioridad a las tarjetas gráficas con 8 GB de VRAM, en un movimiento que no se entiende desde lo técnico, sino desde lo económico.

Los rumores indican que la compañía reorganizará su catálogo dando protagonismo a modelos con menor capacidad de memoria, tanto en la gama actual como en algunas referencias anteriores que se mantendrán en rotación. Las principales candidatas serían la Radeon RX 9060 XT, de nueva generación RDNA 4, y la RX 7650 GRE, un modelo lanzado originalmente para el mercado chino bajo RDNA 3. Ambas tarjetas ocupan la gama media y comparten una característica que ahora se vuelve estratégica: configuraciones de 8 GB que permiten contener costes.

Hoy por hoy, la RX 9060 XT se mueve en el rango de los 400 a 500 dólares, mientras que la RX 7650 GRE puede encontrarse por debajo de los 400 dólares. Hasta ahora, estas GPUs ofrecían una alternativa más asequible frente a modelos como la RTX 5060 Ti 16 GB, que en muchos mercados supera ampliamente los 650 dólares. Sin embargo, si AMD reduce la oferta de versiones con más VRAM y concentra la distribución en los modelos de 8 GB, esta diferencia podría esfumarse, arrastrando también el atractivo de precio/rendimiento que tenía la marca en este segmento.

El trasfondo de esta decisión tiene nombre propio: el precio de la memoria DRAM, que se ha disparado desde el segundo semestre de 2025. Los costes de producción ya no permiten mantener precios competitivos en tarjetas con 16 GB o más sin sacrificar márgenes de forma drástica. En este contexto, priorizar GPUs con 8 GB se convierte en una decisión de contención que busca sostener la rentabilidad sin alterar drásticamente las líneas de ensamblaje ni entrar en guerras de descuentos insostenibles.

A este panorama se suma otro factor clave: los ensambladores (AIBs) ya aplicaron una subida de precios en enero, que osciló entre el 5 y el 10% según el modelo y la región. Y todo apunta a que en febrero o marzo llegará una segunda subida, destinada a alinear precios con los de NVIDIA, que ya comercializa sus RTX 50 a tarifas significativamente más elevadas en la gama media. En lugar de competir bajando precios, AMD parece optar por mantenerlos estables reduciendo especificaciones.

Ese movimiento tiene consecuencias previsibles. Las gráficas de 8 GB resultaban viables hace dos o tres años, pero en 2026 muchos títulos exigen ya 12 o 16 GB para funcionar con texturas en ultra, ray tracing o simplemente sin cuellos de botella severos en resoluciones 1440p o superiores. Apostar por esa capacidad como estándar implica, de facto, consolidar una barrera técnica en el corazón de la gama media. No es una regresión tecnológica, pero sí una contención que el usuario notará más temprano que tarde.

Todo esto no es exclusivo de AMD. NVIDIA estaría adoptando un enfoque similar en sus RTX 50, lo que indica que esta tendencia tiene más que ver con la dinámica del mercado que con una debilidad puntual de uno u otro fabricante. Aun así, el resultado es el mismo: menos memoria, precios más altos y una gama media que ya no parece tan media. El consumidor, cada vez más arrinconado, se ve obligado a pagar más por menos, o a estirarse hacia segmentos donde el precio deja de justificarse por el uso real.

Me inquieta pensar que la gama que durante años ofreció el equilibrio perfecto entre precio, rendimiento y longevidad esté convirtiéndose en una tierra de nadie. Las GPUs de 8 GB pueden tener sentido contable para los fabricantes, pero en términos de experiencia de uso, parecen hablar de un pasado más que de un presente. Si esta es la dirección que toma el mercado, quizá tengamos que dejar de pensar en la gama media como una opción… y empezar a considerarla como una especie en extinción.

