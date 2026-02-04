Discos duros de 100 TB en 2029, ¿tienen sentido para los jugadores?

Los discos duros están muy vivos, aunque es cierto que en el mercado de consumo general han quedado relegados a un segundo plano debido al empuje de los SSDs, que se han acabado convirtiendo en la solución de almacenamiento «por defecto» debido a su mayor rendimiento frente al de un HDD.

Este tipo de unidades también se han convertido en el requisito mínimo de la mayoría de los juegos actuales. Su adopción ha llegado hasta tal punto que, hoy en día, tener un disco duro para jugar es una mala elección, porque muchos de los juegos más importantes no funcionarán correctamente, y algunos serán prácticamente injugables.

Con este panorama, ¿por qué decimos que los discos duros aún están muy vivos? Pues es muy sencillo, porque mantienen una gran utilidad como solución de almacenamiento secundaria, y porque su coste por gigabyte sigue siendo mucho más bajo, lo que los convierte en la mejor opción para hacer copias de seguridad de grandes cantidades de datos. Estos siguen siendo, además, muy fiables.

Un claro ejemplo de que los discos duros todavía tienen mucha relevancia es que WD está trabajando para lanzar unidades de este tipo con una capacidad de 100 TB en 2029. Esto es 100 veces más capacidad que la de un SSD medio actual, ya que la mayoría de los usuarios tienen unidades de 1 TB de capacidad en sus equipos.

En teoría, WD será capaz de producir discos duros de nueva generación con una capacidad de hasta 140 TB, utilizando para ello discos de 10 TB en configuraciones de un máximo de 14 unidades. Es importante tener en cuenta que en este caso hablamos de un techo máximo, y que podría ser complicado de alcanzar.

Para un usuario normal un disco duro de 100 TB es exagerado, salvo en los casos de «síndrome de Diógenes internetero» más severos. Bromas aparte, este tipo de unidades se orientan principalmente a empresas y a profesionales, pero tienen sentido para almacenar todo nuestro catálogo de juegos y no tener que volver a descargarlos, y para almacenar varias copias de seguridad muy pesadas.

Piensa, por ejemplo, que muchos juegos superan los 100 GB, y que con un disco duro de esta capacidad tendríamos suficiente para guardar una enorme colección de juegos de Steam y de otras plataformas, y para hacer copias de seguridad de varios equipos.

Mientras esperamos la llegada de los discos duros de 100 TB veremos el lanzamiento de la serie UltraSMR ePMR de WD en configuraciones de hasta 40 TB para este mismo año, concretamente en la segunda mitad. No tenemos detalles sobre los precios de venta, pero podemos estar seguros de que será bastante elevado, como es lógico.

Por otro lado, WD también ha presentado la tecnología «High Bandwidth Drive», que promete aumentar el ancho de banda hasta en 8 veces y que se podría introducir en 2030, y la tecnología «Dual Pivot», que implementará un segundo conjunto de actuadores controlados de forma independiente dentro de la unidad HDD, lo que permitirá doblar la tasa de operaciones secuenciales de entrada y salida frente a un disco duro convencional.