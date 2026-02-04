GTA VI será el gran protagonista de este verano

Dentro de la lista de juegos más esperados de 2026 está, sin duda, GTA VI. Lo nuevo de Rockstar se ha retrasado en varias ocasiones, pero según el CEO de Take-Two, la publicadora del juego, no habrán nuevos retrasos, y se convertirá en el gran protagonista de este verano. Esta información se ha confirmado durante su último trimestre de resultados.

¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, en primer lugar que GTA VI llegará el 19 de noviembre de 2026, tal y como estaba previsto anteriormente, y que cualquier rumor que hable de retrasos a 2027 no debe tener credibilidad alguna, al menos ahora mismo.

Por otro lado, que GTA VI vaya a ser el protagonista del verano se debe a que será en esa fecha cuando se empiecen a liberar nuevos materiales de marketing. Esto significa que podemos esperar como mínimo un nuevo tráiler para este verano, y que en esa fecha también deberíamos tener nueva información sobre el juego.

Ese nuevo tráiler podría servir para hacer nuevos análisis técnicos a partir de las secuencias que aparezcan en el mismo. Esto es muy útil, de hecho el último vídeo publicado por Rockstar permitió descubrir cosas muy interesantes, como por ejemplo que el tráiler fue grabado sobre una PS5, que se renderizaba en 1440p reescalado y que funcionaba a 30 FPS.

Veremos qué plataforma elige Rockstar para el próximo vídeo de GTA VI. Lo más probable es que opte por repetir en PS5, pero también cabe la posibilidad de que aprovechen para mostrar el juego en PS5 Pro y presumir de las mejoras gráficas que tendrá frente a la versión de PS5.

Qué sabemos y qué podemos esperar de GTA VI

Su lanzamiento se producirá el 19 de noviembre de 2026. Llegará a Xbox Series S, Xbox Series X y PS5. Estará optimizado para aprovechar la mayor potencia de PS5 Pro. Utilizará una nueva versión actualizada del RAGE Engine. Contará con trazado de rayos para mejorar la calidad gráfica. Es poco probable que tenga una versión para Nintendo Switch 2. Podemos estar seguros de que llegará también a PC. Es un proyecto muy ambicioso, y promete subir mucho el listón frente a GTA V.

Y hablando de GTA V, Take-Two también ha confirmado que este juego ya ha vendido más de 225 millones de unidades, una cifra espectacular que confirma que ha sido un enorme éxito, y todavía sigue siendo jugado por muchísima gente, sobre todo en el modo online.