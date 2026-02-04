Borderlands 4 para Nintendo Switch 2 en la cuerda floja, ¿es demasiado para esta consola?

Take-Two ha confirmado que el desarrollo de la versión de Borderlands 4 para Nintendo Switch 2 se ha pausado, y ya no tiene una fecha concreta de lanzamiento, un cambio que ha disparado todas las alarmas y que ha generado dudas sobre si realmente el juego llegará o no al mercado. Esto se suma al retraso que sufrió el juego hace unos meses, y no augura nada bueno.

En un comunicado oficial, Take-Two ha dicho que han tenido que tomar esta difícil decisión, pero la compañía no ha explicado por qué, se ha limitado a decir que siguen centrados en ofrecer contenido de calidad poslanzamiento y optimizaciones para las versiones ya lanzadas de este juego, y que sigue colaborando con sus colegas de Nintendo.

La versión de Borderlands 4 para Nintendo Switch 2 queda, por tanto, en el limbo. No sabemos si se retomará el desarrollo o si este proyecto finalmente acabará siendo cancelado, pero las primeras pruebas confirmaban problemas importantes de rendimiento, así que es probable que esa versión se haya vuelto demasiado complicada, y que por esa razón hayan preferido dejarla a un lado.

Es la única razón por la que tendría sentido pensar en una posible cancelación, porque Borderlands 4 acabe quedando grande a Nintendo Switch 2. Después de ver lo mal optimizado que llegó el juego a PC y a las consolas de la generación actual, y teniendo en cuenta que la consola de Nintendo tiene menos potencia bruta que Xbox Series S, está claro que es una teoría muy válida.

Personalmente creo que es mejor no lanzar un juego a lanzarlo en un estado lamentable y mal optimizado, porque con ello no solo perjudicas a los jugadores, sino que además empañas tu propia imagen como desarrolladora y/o distribuidora. Este sería un buen ejemplo, de hecho Gearbox se ganó fuertes críticas tras lanzamiento de Borderlands 4 en PC y consolas por lo roto y mal optimizado que llegó.

Por si queda alguna duda, os recuerdo que todavía no podemos hablar de una cancelación definitiva. Take-Two ha dado a entender que esta versión para Nintendo Switch 2 ha sido pausada, y que volverán a retomar el desarrollo en algún momento. Esa es la teoría, ahora veremos en qué queda todo esto en la práctica.

Nintendo Switch 2 tiene un procesador ARM de 8 núcleos, 12 GB de LPDDR5X unificada y una gráfica Ampere con 1.280 shaders. El consumo medio de su SoC es de 8,9 vatios, así que portar un juego tan exigente y mal optimizado como Borderlands 4 a un sistema con estas especificaciones es todo un desafío, de eso no hay duda, y parece que esta tarea le ha quedado grande a Gearbox.