KIOXIA Exceria Plus G2, análisis

La KIOXIA Exceria Plus G2 es una SSD portátil que destaca por su equilibrio entre rendimiento, diseño compacto y precio competitivo. Con velocidades de hasta 1.050 MB/s en lectura gracias a su interfaz USB 3.2 Gen 2, estamos ante una de las opciones más interesantes del mercado actual para quien busque almacenamiento externo rápido sin gastarse una fortuna.

Lo primero que llama la atención al sacar la Exceria Plus G2 de la caja es su tamaño. Con 72,0 x 40,0 x 11,8 mm y apenas 42 gramos de peso, es más pequeña que un bolígrafo convencional. KIOXIA ha apostado por un diseño minimalista pero diferenciador: la carcasa de aluminio con acabado negro presenta una forma redondeada con la parte superior e inferior convexas que, la verdad, resulta bastante cómoda de sujetar.

El chasis metálico no es solo estética. Durante nuestras pruebas, tras varias horas de transferencias intensivas, la unidad apenas se calentó, demostrando que el aluminio cumple su función de disipación térmica de forma excelente. Además, cuenta con certificación MIL-STD-810H 516.8 procedure IV, habiendo superado rigurosas pruebas de resistencia: 26 caídas desde 122 cm de altura sobre una placa de acero con concreto reforzado en cada una de sus aristas, caras y esquinas. La unidad también tolera vibraciones de hasta 3.10 Grms en un rango de 2 a 500 Hz. Es un detalle que se agradece si vas a llevarla en la mochila a todas partes.

El único pero que le pondríamos es la ausencia de una tapa protectora para el puerto USB-C. Después de unos meses de uso intensivo, la acumulación de polvo en el conector es inevitable, algo que otros fabricantes han solucionado con tapas magnéticas o de goma. KIOXIA advierte en su documentación que no se debe tocar la unidad mientras esté caliente ni cubrirla durante su funcionamiento para evitar sobrecalentamiento, aunque en nuestras pruebas nunca alcanzó temperaturas preocupantes.

En la caja encontramos la SSD portátil, un cable USB-C a USB-A de 300 mm y otro USB-C a USB-C también de 300 mm. Esto significa que puedes conectarla tanto a tu portátil moderno con USB-C como a ese ordenador de sobremesa que todavía usa puertos USB tradicionales. La configuración es prácticamente plug-and-play: la conectas y funciona. Fin.

Especificaciones técnicas

La Exceria Plus G2 está disponible en tres capacidades: 500GB, 1TB y 2TB. Nosotros hemos probado la versión de 2TB, que es la que más sentido tiene si buscas almacenar bibliotecas de vídeo o proyectos pesados de edición. En su interior, la unidad utiliza memoria flash 3D BiCS FLASH, tecnología propia de KIOXIA que emplea celdas apiladas verticalmente con un aislante de nitruro de silicio más fino y resistente que las memorias flash 2D tradicionales. En cristiano: mayor durabilidad y mejor rendimiento a largo plazo.

Velocidad máxima de lectura secuencial: 1.050 MB/s

Velocidad máxima de escritura secuencial: 1.000 MB/s

Interfaz: USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con compatibilidad hacia atrás con USB 3.2 Gen 1 y USB 2.0

Modo UASP para máximo rendimiento

Temperatura de funcionamiento: 0-45°C

Garantía: Hasta 3 años del fabricante

Las cifras sobre el papel están muy bien, pero lo que realmente importa es el rendimiento en el mundo real. Y aquí es donde la Exceria Plus G2 nos ha sorprendido gratamente.

En nuestras pruebas con CrystalDiskMark utilizando perfiles Q8T1, la SSD alcanzó velocidades extremadamente cercanas a las especificaciones: lecturas entre 970-1.020 MB/s y escrituras entre 960-1.000 MB/s. Pero lo más impresionante vino cuando le metimos caña de verdad.

Transferimos más de 400GB de archivos de vídeo 4K de una sola tacada, y la unidad mantuvo velocidades constantes cercanas a los 1.000 MB/s sin sufrir throttling. Esto es importante: muchas SSDs portátiles empiezan rápido pero se desploman cuando se agota su caché SLC. Con la KIOXIA no pasó esto, lo cual habla muy bien de su consistencia.

En pruebas prácticas del día a día, copiando proyectos de Premiere o DaVinci Resolve, obtuvimos velocidades sostenidas de alrededor de 630 MB/s en escritura. Puede parecer menos impresionante que las cifras oficiales, pero es exactamente el máximo que puede ofrecer un puerto USB 3.2 Gen 2 en escenarios reales. Es importante destacar que KIOXIA advierte que las velocidades pueden variar dependiendo del dispositivo host utilizado y del tamaño de archivo leído o escrito, algo completamente normal en este tipo de unidades.

Como era de esperar, el rendimiento con archivos pequeños (menos de 4KB) es más modesto, pero para bloques medianos de 8KB a 128KB las velocidades aumentan significativamente hasta el rango de 200-750 MB/s. Lo suficiente para editar vídeo 4K directamente desde la unidad sin necesidad de copiar los archivos al disco interno del ordenador.

La Exceria Plus G2 es completamente silenciosa al carecer de partes móviles, como es lógico en una SSD. Pero lo que más nos ha gustado es cómo gestiona el calor. Tras horas de trabajo intensivo, la carcasa de aluminio solo se calienta ligeramente, manteniéndose en temperaturas perfectamente seguras dentro del rango operativo de 0-45°C. Nada de sustos ni de tener que desconectarla para que se enfríe. Esto augura una vida útil larga y sin problemas.

KIOXIA incluye funciones de seguridad avanzadas que se configuran a través del software KIOXIA SSD Utility, disponible para descarga gratuita en su web. Desde ahí puedes activar la protección mediante contraseña y aprovechar el cifrado por hardware AES de 256 bits. La unidad cumple con el estándar TCG Opal versión 2.01, un nivel profesional de protección de datos.

Honestamente, si guardas información sensible en la SSD, es casi obligatorio instalar este software. KIOXIA recomienda encarecidamente instalar y actualizar a la última versión del SSD Utility no solo para activar la protección por contraseña, sino también para maximizar el rendimiento de la unidad y verificar el “Percentage Life Left” (porcentaje de vida útil restante) mediante el indicador de salud. Es una función tremendamente útil para saber cuándo empezar a planear una sustitución.

La Exceria Plus G2 está oficialmente certificada para funcionar con una amplia gama de sistemas operativos y dispositivos. Según las especificaciones oficiales (actualizadas a octubre de 2024), es compatible con:

Windows: Windows 11 Home/Pro x64, Windows 10 Home/Pro x64

macOS: macOS Big Sur 11, Monterey 12, Ventura 13, Sonoma 14

iOS: iOS 17 para iPhone con puerto USB Type-C

iPadOS: iPadOS 17 para iPad con puerto USB Type-C

Android: Android 11, 12, 13, 14

Consolas: PlayStation 4, PS4 Slim, PS4 Pro (firmware 11.50), PlayStation 5 (firmware 24.04-09.40.00.08-00.00.00.0.1), Xbox Series X/S (firmware 10.0.25398.4909)

Nosotros la probamos también en varias distribuciones Linux (Ubuntu y CachyOS) y funcionó perfectamente sin configuración adicional, aunque no sea oficialmente soportada por KIOXIA.

Es importante tener en cuenta que algunos sistemas operativos pueden requerir reformatear la unidad para un funcionamiento óptimo, y que la compatibilidad puede variar dependiendo de las capacidades del dispositivo host. El conector USB Type-C garantiza compatibilidad tanto con equipos modernos como con sistemas legacy mediante el cable adaptador incluido.

Y aquí llegamos al punto fuerte de la KIOXIA Exceria Plus G2: el precio. La versión de 2TB ronda los 240-250 euros dependiendo del vendedor, lo cual es una auténtica ganga para lo que ofrece. La versión de 1TB está alrededor de los 90-100 euros en tiendas españolas como PCComponentes.

Frente a alternativas como la Samsung T7, que tiene un precio superior por especificaciones similares, la KIOXIA se posiciona como una opción mucho más agresiva en precio. Esta competitividad, combinada con rendimiento probado, construcción premium y una garantía de hasta 3 años del fabricante, hace que sea una recomendación fácil para videógrafos, fotógrafos, creadores de contenido y gamers.

Conclusiones

Después de varias semanas usándola como disco principal de trabajo para proyectos de vídeo, podemos decir que la KIOXIA Exceria Plus G2 es una SSD portátil que cumple con creces sus promesas. Su diseño compacto y robusto con certificación militar, su rendimiento sostenido cercano a 1.000 MB/s, la ausencia de throttling térmico, la garantía de 3 años y su precio competitivo la convierten en una opción sobresaliente.

Es especialmente recomendable para profesionales creativos que trabajan con vídeo 4K, fotografía en RAW o proyectos que requieren transferencias rápidas de grandes volúmenes de datos. También resulta ideal como disco de expansión para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S, o como unidad de trabajo para editores que necesitan acceso directo a sus proyectos sin penalización de rendimiento. La compatibilidad certificada con iOS 17 la hace perfecta también para usuarios de iPhone 15 y posteriores que quieran expandir su almacenamiento.

Los únicos aspectos mejorables serían la inclusión de una tapa protectora para el puerto USB-C y quizás una versión con USB 3.2 Gen 2×2 para los usuarios más exigentes, aunque esto último elevaría significativamente el precio.

En definitiva: si buscas una SSD portátil de menos de 100 euros con capacidad de 2TB, rendimiento real excelente, construcción premium con certificación militar y garantía de 3 años, la KIOXIA Exceria Plus G2 es difícil de superar. Es una de esas compras que simplemente funcionan, sin sorpresas desagradables. Y en el mundo de la tecnología de consumo, eso vale oro.