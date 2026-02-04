Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G análisis completo

GIGABYTE ha lanzado la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G, una versión del modelo original que tuvimos la oportunidad de analizar hace cosa de un año, y que está dirigido a aquellos que quieran hacer montajes de PC en color blanco, un color que a mí personalmente me gusta mucho, sobre todo cuando lo acompañamos de iluminación LED RGB.

La Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G tiene un PCB en color negro, pero todo el sistema de refrigeración, incluyendo el chasis protector de la parte superior y la placa metálica trasera, están fabricados en color blanco, lo que la convierte en una opción muy interesante para los fans de el color blanco en montajes de PC.

A nivel de especificaciones la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G es idéntica al modelo en color negro que analizamos en su momento, así que no esperamos grandes cambios a nivel de rendimiento. No obstante, repetir el análisis va a ser interesante, porque nos va a permitir ver si AMD ha logrado mejoras de rendimiento con sus nuevos drivers.

Especificaciones de la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G

Núcleo gráfico Navi 44 fabricado en el nodo de N4P de TSMC.

29.700 millones de transistores. El encapsulado tiene un tamaño de 199 mm cuadrados.

Arquitectura RDNA 4.

32 unidades de computación.

2.048 shaders a una velocidad de 2.048 MHz-3.320 MHz, modo normal y turbo.

128 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

32 núcleos de tercera generación para acelerar trazado de rayos.

64 núcleos de segunda generación para IA.

Bus de 128 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 20 Gbps (320 GB/s de ancho de banda).

4 MB de caché L2.

32 MB de caché L3 de tercera generación.

TBP de 180 vatios (160 vatios en el modelo de referencia).

Utiliza un conector de alimentación adicional de 8 pines.

Interfaz PCIe Gen5 x16.

Salidas de imagen: un HDMI 2.1b y dos DisplayPort 2.1a UHBR 13.5.

Medidas: 28,1 cm de largo x 11,8 cm de alto x 4 cm de ancho. Ocupa dos ranuras de expansión.

Esta tarjeta gráfica tiene una potencia de 27,19 TFLOPs en FP32 (shaders de doble emisión), y de hasta 410 TOPs en INT8 con pocos valores (821 TOPs bajo INT4).

Precio recomendado: desde 399,99 euros. Ha subido mucho de precio, y ahora mismo es complicado encontrarla por menos de 500 euros.

Esta tarjeta gráfica tiene una configuración ideal para jugar sin problemas en 1440p, ya que cuenta con 16 GB de memoria gráfica. También tiene potencia suficiente para ofrecer una experiencia razonablemente buena en 4K, siempre que utilicemos FSR 4 y que ajustemos la calidad gráfica en los juegos más exigentes.

La Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G utiliza una GPU RDNA 4, así que cuenta con todas las novedades más importantes que introdujo AMD con dicha arquitectura, entre las que podemos destacar:

Salto al nodo N4P de TSMC, lo que permite mejoras notables en consumo y temperatura.

Mejoras en la caché y un aumento importante en la capacidad de la L2, que pasa de 2 MB a 4 MB (frente a la Radeon RX 7600 XT).

Shaders de nueva generación con ocupación de registros dinámicos, lo que mejora la gestión de recursos y la eficiencia en las tareas de sombreado más importantes.

Nuevos núcleos de tercera generación para acelerar trazado de rayos, que ofrecen el doble de rendimiento en cálculos transversales.

Nuevos núcleos de segunda generación para acelerar IA, más potentes y con soporte nativo de FP8, clave en FSR 4 y en todo el ecosistema de nuevas tecnologías de IA aplicada a gaming de AMD.

Soporte completo del ecosistema de tecnologías que integra FSR Redstone de AMD.

Análisis externo de la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE

Nada más sacar de la caja al Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G he tenido un «déjà vu», y es lógico, porque esta tarjeta gráfica es una versión en color blanco de la Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G original. Mantiene tanto el diseño como la calidad de construcción y de materiales, el sistema de refrigeración y hasta los conectores, así que la única diferencia entre ambas es esa, el color.

Este modelo está dirigido a usuarios a los que les guste más el color blanco, como es mi caso. Prefiero este color porque me recuerda a la primera etapa de los PCs de consumo, que solían venir en color blanco o beige, y porque hace un contraste más atractivo con la iluminación LED RGB, que hace que resalte más y que luzca mejor.

Esta tarjeta gráfica apunta directamente a la gama media, pero tiene un diseño y una calidad de construcción premium, propios de gamas superiores. El sistema de refrigeración que utiliza este modelo integra un radiador de gran tamaño, como podemos ver en la galería adjunta, sobre el que se monta el conocido WINDFORCE de GIGABYTE, que viene con tres ventiladores Hawk Fan.

Estos ventiladores utilizan un diseño de aspas especial para reducir tanto el ruido como la resistencia al aire. Dicho diseño logra aumentar el volumen y la presión del aire en un 12,5% y en un 53,6%, y lo mejor es que esto se consigue sin que esto afecte al ruido que producen los ventiladores al girar.

En la imagen superior podemos ver una toma cercana que muestra el diseño del ventilador. El relieve 3D de cada aspa no es casualidad, este ayuda a mejorar la entrada de aire al radiador. En esa imagen también podemos ver que el radiador se divide en dos bloques comunicados por caleoductos de cobre. El radiador hace contacto con la GPU, con el VRM y con la VRAM, así que recoge el calor de todos los componentes clave de la gráfica.

Como material de contacto GIGABYTE ha utilizado gel conductivo de grado servidor, un material que también está presente en sus tarjetas gráficas de gama alta, y en los modelos tope de gama. Este gel no conduce la electricidad, y permite un mejor contacto entre los componentes y el sistema de refrigeración, lo que mejora la transferencia de calor y acelera la disipación de este.

En cuanto al diseño, este modelo adopta la línea Gaming de GIGABYTE, y tiene toques estéticos muy llamativos, como el contraste de colores blanco y gris con detalles futuristas tanto en el sistema de refrigeración como en la placa metálica. También cuenta con un sistema de iluminación LED RGB personalizable en la parte superior.

La Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G ocupa dos ranuras de expansión, tiene un peso moderado y una longitud de 28,1 cm, así que podemos utilizarla sin necesidad de contar con un sistema de soporte como refuerzo adicional.

En la parte trasera tenemos una placa metálica que tiene un doble papel. Por un lado ejerce una función de refuerzo estructural, y por otro contribuye en las tareas de refrigeración. En el extremo podemos ver una apertura que coincide justo con el paso de aire de uno de los ventiladores, y que facilita el flujo de aire a través del radiador.

Esta apertura tiene un papel importante, porque evita que el aire caliente se quede acumulado en esa zona y facilita su salida. Precisamente ese punto suele ser uno de los más calientes del radiador, ya que es donde más se suele concentrar el calor durante todo el proceso de transferencia desde las bases de contacto.

En la vista lateral podemos mejor las dimensiones de la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G a lo ancho. El sistema de iluminación LED RGB está justo a la izquierda del logo de GIGABYTE, que podemos deslizar para tapar la iluminación y hacer que dicho logo se ilumine. El conector de alimentación adicional de 8 pines está colocado justo en el centro, y es de fácil acceso.

En esta imagen podemos ver mejor el conector de alimentación de 8 pines, y la pieza deslizante con el logo de GIGABYTE, que tiene un acabado de tipo espejo. También vemos las sujeciones que anclan la placa metálica trasera al PCB de la tarjeta.

La Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G viene con tres salidas de imagen: un HDMI 2.1b y dos DisplayPort 2.1a UHBR 13.5. Estamos acostumbrados a ver cuatro salidas de imagen en esta gama, pero no supone un problema teniendo en cuenta las prestaciones de esta tarjeta gráfica y el perfil de usuario al que se dirige.

En general GIGABYTE ha hecho un trabajo muy bueno con la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G tanto a nivel de diseño como de calidad de construcción. Esta tarjeta gráfica utiliza componentes de alta calidad que superan el nivel medio de la gama en la que se integra, y por su estética es una opción ideal para montajes de PC en color blanco.

Banco de pruebas utilizado

Placa base GIGABYTE X870E Aorus Master actualizada a la última BIOS disponible.

Procesador Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB a 6.000 MT/s con latencias CL30 (perfil AMD EXPO).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC ICE 16G.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD Samsung 990 Pro PCIe Gen 4 x4 de 1 TB con velocidades de 7.450 MB/s en lectura secuencial y 6.900 MB/s en escritura secuencial.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

Para el análisis hemos utilizado un banco de pruebas compuesto de componentes de gama alta sin ningún cuello de botella. Esto es importante, porque permitirá a la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G desarrollar todo su potencial.

Tanto los drivers como el software estaban debidamente actualizados para evitar problemas.

Análisis de rendimiento en aplicaciones y benchmarks

Con esta ronde d pruebas podemos ver el rendimiento que es capaz de ofrecer la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G en diferentes escenarios que van más allá del gaming, como el renderizado y la edición de vídeo.

DaVinci Resolve

Esta es una de las plataformas más populares de edición y renderizado de vídeo. Con la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G completamos la prueba en 18 segundos, utilizando la misma configuración que con la Radeon RX 9070 XT (H.265 4:2:0 de 10 bits). Esta terminó la prueba también en 18 segundos.

PassMark

Con esta prueba medimos el rendimiento general de la tarjeta gráfica, y tenemos 26.519 puntos, una puntuación un poco más baja que los 27.715 que consigue la GeForce RTX 5060 Gaming OC en esta misma prueba.

3DMark Time Spy

Esta prueba mide el rendimiento de un equipo en una escena similar a la de un juego exigente, utilizando resolución 1440p. La puntuación obtenida confirma que la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G es una opción óptima para jugar a dicha resolución.

3DMark Time Spy Extreme

Esta prueba es una versión de la anterior que sube la resolución a 4K, lo que hace que sea mucho más exigente. Una Radeon RX 9070 XT consigue en esta prueba más de 14.000 puntos, así que esos 7.579 puntos obtenidos por la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G dejan claro que no es un modelo recomendado para 4K, pero que será capaz de ofrecer una experiencia aceptable trabajado con dicha resolución si ajustamos calidad gráfica y tiramos de reescalado.

Análisis de rendimiento en juegos

Vamos ahora a ver los resultados de rendimiento que obtenemos en juegos, que al fin y al cabo son lo más importante en este caso, ya que la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G de GIGABYTE es una tarjeta gráfica dirigida al sector gaming.

La Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G ofrece un rendimiento muy bueno en 1080p con calidades máximas incluso en juegos exigentes. No se le resiste nada a esa resolución, incluso Alan Wake 2 funciona a 60 FPS con calidad máxima, y Black Myth Wukong, que es todavía más exigente en calidad máxima, se mueve a 38 FPS.

El rendimiento también es bueno en 1440p, y no tenemos problemas de falta de memoria gráfica gracias a sus 16 GB. Sin embargo, con esta resolución ya es recomendable activar FSR en juegos muy exigentes para conseguir un empujón de rendimiento que nos lleve a los 60 FPS. Por ejemplo, Alan Wake 2 funciona a 43 FPS en 1440p, pero con FSR en modo calidad podemos llegar a 58 FPS de media.

En 4K la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G solo sería viable en juegos exigentes recurriendo a FSR, ya que tenemos medias de menos de 30 FPS en nativo con calidad máxima en títulos como Alan Wake 2 y Black Myth Wukong. Con FSR en modo rendimiento podríamos movernos en tasas de rendimiento perfectamente jugables.

Hay que destacar las mejoras que ha introducido AMD a nivel de rendimiento en trazado de rayos con la arquitectura RDNA 4. Estas mejoras hacen que la diferencia en trazado de rayos entre dicha arquitectura y la arquitectura Blackwell no sean tan grandes como en la generación anterior, y evitan que la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G se hunda al activar esta tecnología.

FSR 3.1 frente a FSR 4 en Cyberpunk 2077

Lo prometido es deuda. Os dije que iba a aprovechar este nuevo análisis para ver qué diferencia de rendimiento hay entre FSR 4 y FSR 3, y justo en este apartado os lo voy a mostrar al detalle.

He elegido Cyberpunk 2077 porque es un juego estable y maduro que soporta FSR 4 de forma nativa, es decir, no hay que forzarlo, por lo que los resultados que obtengamos en esta comparativa serán realistas y fiables.

Tened en cuenta que al activar FSR 3.1 y FSR 4 ambas estuvieron acompañadas por la generación de fotogramas bajo FSR 3.1. Dicho esto, vamos a ver los resultados bajo rasterización:

1080p: FSR 3.1 rinde un 0,8% mejor en modo calidad y un 6,64% mejor en modo rendimiento, lo que significa que el coste de FSR4 aumenta al reducir la cantidad de píxeles renderizados, ya que en modo calidad tenemos un 67% y en modo rendimiento un 58%.

FSR 3.1 rinde un 0,8% mejor en modo calidad y un 6,64% mejor en modo rendimiento, lo que significa que el coste de FSR4 aumenta al reducir la cantidad de píxeles renderizados, ya que en modo calidad tenemos un 67% y en modo rendimiento un 58%. 1440p : FSR 3.1 rinde un 5,8% más en modo calidad y un 9,26% más en modo rendimiento, un resultado que refuerza mi teoría anterior. Es lógico, ya que al final FSR 4 utiliza operaciones FP8, requiere aceleración por hardware y tiene un coste mayor a nivel de recursos.

: FSR 3.1 rinde un 5,8% más en modo calidad y un 9,26% más en modo rendimiento, un resultado que refuerza mi teoría anterior. Es lógico, ya que al final FSR 4 utiliza operaciones FP8, requiere aceleración por hardware y tiene un coste mayor a nivel de recursos. 2160p: FSR 3.1 rinde un 6,94% más en modo calidad y un 13,86% más en modo rendimiento, siendo esta última la diferencia más grande de toda la comparativa.

Con trazado de rayos activado las diferencias entre ambos bajan, pero como vemos FSR 3.1 sigue ofreciendo un poco más de rendimiento. Vamos a verlo:

1080p: FSR 3.1 rinde un 0,69 mejor en modo calidad y un 2,53% mejor en modo rendimiento.

FSR 3.1 rinde un 0,69 mejor en modo calidad y un 2,53% mejor en modo rendimiento. 1440p : FSR 3.1 rinde un 2,22% más en modo calidad y un 4,65% más en modo rendimiento.

: FSR 3.1 rinde un 2,22% más en modo calidad y un 4,65% más en modo rendimiento. 2160p: FSR 3.1 rinde un 4,05% más en modo calidad y un 7,81% más en modo rendimiento.

La tendencia es la misma que en la prueba bajo rasterización, al bajar el número de píxeles renderizados con FSR 4 la carga de trabajo aumenta, y esto afecta ligeramente al rendimiento, porque en el proceso de reconstrucción y reescalado tiene que «crear» más píxeles.

Incluso con trazado de trayectorias activado vemos que FSR 3.1 sigue rindiendo un poco mejor que FSR 4, y que de nuevo las diferencias son más palpables con el modo rendimiento.

1080p: FSR 3.1 rinde igual que FSR 4 en modo calidad y un 0,82% mejor en modo rendimiento.

FSR 3.1 rinde igual que FSR 4 en modo calidad y un 0,82% mejor en modo rendimiento. 1440p : FSR 3.1 rinde igual que FSR 4 en modo calidad y un 2,59% más en modo rendimiento.

: FSR 3.1 rinde igual que FSR 4 en modo calidad y un 2,59% más en modo rendimiento. 2160p: FSR 3.1 rinde igual que FSR 4 en modo calidad y un 2,63% más en modo rendimiento.

La conclusión que podemos sacar es muy sencilla: FSR 4 tiene un coste computacional mayor que FSR 3.1, ya que utiliza IA para mejorar la calidad de la reconstrucción y el reescalado de la imagen.

Utiliza operaciones FP8, así que la diferencia a nivel de coste es importante, pero FSR 4 se acelera a través de los núcleos para IA de segunda generación que trae la arquitectura RDNA 4, lo que hace que, en la práctica, las diferencias de rendimiento sean muy pequeñas.

Sin embargo, la diferencia que hay entre FSR 3.1 y FSR 4 a nivel de calidad de imagen es enorme, y por esta razón la segunda es muy superior, y debería ser nuestra elección en juegos siempre que esté disponible.

Temperatura, consumo y escalado de frecuencias

La Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G tiene un sistema de refrigeración de primer nivel, y esto se deja notar en sus temperaturas de trabajo. Como podemos ver en la gráfica adjunta, el pico máximo de esta tarjeta gráfica ni siquiera llega a los 60 grados, lo que significa que se mantiene siempre en unos valores totalmente óptimos.

Si hablamos de consumo, los valores registrados en este análisis entran dentro de lo razonable. La Radeon RX 9060 XT de 16 GB tiene, en su versión base, un TBP de 160 vatios. Este modelo de GIGABYTE viene con overclock, y su TBP es de 180 vatios. El pico máximo de 182 vatios es totalmente seguro, no hay nada de lo que preocuparnos.

En cuanto al escalado de frecuencias, los valores son totalmente positivos. Tenemos un escalado óptimo en la franja que va de la velocidad media a la velocidad máxima, sin fluctuaciones importantes y con una estabilidad total, lo que se traduce en un rendimiento consistente y sin sorpresas.

Es importante tener en cuenta que las frecuencias de trabajo escalan de forma dinámica en función de la alimentación y de la temperatura de trabajo. En este caso, como la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G tiene un TBP de 180 vatios y trabaja a unas temperaturas inferiores a los 60 grados C puede desarrollar sin problemas todo su potencial.

Conclusiones y valoración

La Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G es una excelente tarjeta gráfica. Dentro de la gama media, y de su rango de precio, es uno de los modelos más completos, equilibrados y potentes que existen, y su configuración de 16 GB de memoria gráfica es toda una garantía de vida útil a largo plazo.

Como hemos visto en este análisis, es una buena opción para jugar en 1080p y en 1440p con calidades máximas, y se desenvuelve mejor que la generación anterior con trazado de rayos. Su compatibilidad con FSR 4 y con FSR Redstone representa también un importante valor añadido, aunque AMD todavía tiene mucho trabajo por delante con Redstone.

Gracias a sus 16 GB de memoria gráfica la Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G es una opción viable incluso en 4K, y tiene mucho que ofrecer en aplicaciones profesionales que dependan de la memoria gráfica. Esto la convierte en una opción más versátil que otras soluciones equivalentes, y refuerza su valor en líneas generales.

A nivel de consumo se mantiene dentro de un nivel razonable, y sus temperaturas son excelentes. Solo puedo ponerle una pega, y es que su precio, como el de todos los modelos de 16 GB de la serie Radeon RX 9060 XT, ha subido bastante, y ahora es muy complicado encontrarla por menos de 500 euros. Si la encuentras por menos de esa cifra no lo dudes, es una buena compra con el panorama que tenemos ahora mismo en el sector debido a la crisis de la DRAM.