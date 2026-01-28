Ryzen 7 9850X3D análisis completo

Por fin ha llegado el día, AMD lanza hoy el Ryzen 7 9850X3D, un procesador de gama alta especializado en juegos que es, en esencia, una versión del Ryzen 7 9800X3D con un pico mayor de frecuencia, como os habíamos contado anteriormente en este artículo, donde os ofrecimos una vista previa de este nuevo procesador.

Esto quiere decir que el Ryzen 7 9850X3D mantiene todas las claves que convirtieron al Ryzen 7 9800X3D en el procesador más potente para juegos, y que al mismo tiempo debería ofrecer un pico de rendimiento mayor gracias a ese aumento de la velocidad de trabajo.

Dentro de esta categoría AMD compite consigo misma, porque Intel no tiene nada ahora mismo con lo que pueda hacer frente a los Ryzen con caché 3D en juegos. Ya lo hemos visto en comparativas anteriores, la diferencia que marca la caché 3D es tan grande que incluso un Ryzen 7 7800X3D vence a un Intel Core i9-14900KS en juegos, y es mucho más eficiente.

Con el Ryzen 7 9850X3D en AMD quieren subir el listón y reforzar un poco más su posición como líder indiscutible de rendimiento en juegos, superando al Ryzen 7 9800X3D.

Especificaciones del Ryzen 7 9850X3D

Arquitectura Zen 5.

Fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

Chiplet CPU: unidad CCD con 8 núcleos activos y tecnología SMT, capaz de manejar un proceso y un subproceso por núcleo.

Chiplet I/O fabricado en el nodo de 6 nm de TSMC.

8.315 millones de transistores en el chip CCD. Superficie de 70,6 mm2.

3.400 millones de transistores en el chip I/O. Superficie de 122 mm2.

8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,6 GHz, modo normal y turbo.

640 KB de caché L1 y 8 MB de caché L2 (1 MB por núcleo, no compartida).

96 MB de cache L3 (32 MB en unidad CCD y 64 MB en un chiplet apilado en 3D) compartida entre todos los núcleos.

Tenemos un total de 104 MB de caché sumando la L2 y la L3.

Compatible con memoria DDR5 y PCIe Gen5.

Soporta overclock y es compatible con PBO 2.

Utiliza el socket AM5, es compatible con placas base equipadas con los chipsets serie 600 y 800.

Instrucciones AVX512 (1 x 512 bits).

GPU integrada Radeon RDNA2 con dos unidades de computación (128 shaders) integrada en el chiplet I/O fabricada en el nodo de 6 nm.

TDP de 120 vatios, PPT de 162 vatios.

Temperatura máxima de funcionamiento: 95 grados C.

Precio de lanzamiento: 499,99 dólares, 519 euros en España.

El Ryzen 7 9850X3D utiliza caché L3 apilada en 3D de segunda generación. Esta se apila debajo del chiplet CCD y no encima de este, como ocurre con el Ryzen 7 7800X3D, un cambio muy importante porque permite que el CCD haga contacto directo con el disipador de calor integrado del procesador, mejorando la refrigeración y reduciendo la temperatura media de trabajo en 20 grados C.

Al mejorar la disipación del calor de una forma tan notable AMD tiene más margen para aumentar la velocidad de trabajo sin que la temperatura se dispare. Sobre este tema profundizaremos más adelante en varias pruebas con cargas variables, donde veremos cómo escalan la frecuencia y la temperatura de trabajo.

Ryzen 7 9850X3D frente a Ryzen 7 9800X3D

Ambos procesadores están basados en la misma arquitectura, tienen el mismo número de núcleos e hilos, la misma cantidad de caché L1, L2 y L3, y también los mismos valores de TDP y el mismo soporte a nivel de tecnologías avanzadas.

La única diferencia que existe entre los dos es que el Ryzen 7 9850X3D tiene un pico máximo de velocidad de 5,6 GHz, mientras que el Ryzen 7 9800X3D alcanza un pico máximo de 5,2 GHz. Esos 400 MHz de diferencia deberían traducirse en una mejora de rendimiento de entre un 2% y un 8%, dependiendo de la aplicación y del juego utilizados.

En este análisis voy a enfrentar al Ryzen 7 9850X3D con el Ryzen 7 9800X3D porque, como os dije al principio del análisis, en esta gama y nivel AMD compite consigo misma.

Banco de pruebas utilizado en el análisis

Placa base MSI MPG X870E Carbon Wi-Fi con la configuración por defecto (sin mejoras específicas aplicadas al procesador).

Procesador Ryzen 7 9850X3D con 8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,6 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB a 6.000 MT/s con latencias CL28 (perfil AMD EXPO).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5090 FE.

SSD Samsung 9100 Pro PCIe Gen 5 x4 de 1 TB con una velocidad de lectura secuencial de 14.700 MB/s, y velocidad de escritura secuencial de 13.300 MB/s.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

La configuración del banco de pruebas se corresponde con la propia de un PC de gama alta. Todos los componentes están perfectamente equilibrados, no hay cuellos de botella, y el sistema de refrigeración excede los requisitos mínimos del Ryzen 7 9850X3D.

En la unidad SSD tenemos colocado un disipador pasivo para evitar que el calor se acumule y que pueda llegar a dar problemas por estrangulamiento térmico. La imagen adjunta muestra los componentes principales utilizados en este análisis.

Análisis de rendimiento del Ryzen 7 9850X3D en pruebas y aplicaciones

En esta primera ronda de pruebas vamos a comprobar el nivel de rendimiento que es capaz de ofrecer este procesador con diferentes cargas de trabajo, y en diferentes escenarios, incluyendo tanto renderizado por CPU saturando el procesador al 100% como en cargas más parecidas a juegos con diferentes cargas mono y multihilo.

Cinebench R23

En esta prueba de renderizado por CPU el Ryzen 7 9850X3D consigue 23.568 puntos en multihilo y 2.250 puntos en monohilo. Su rendimiento en multihilo es similar al del Ryzen 7 9800X3D, y en monohilo le gana claramente, ya que este consigue 2.110 puntos. Esa diferencia se debe a su modo turbo de 5,6 GHz en pico máximo.

Cinebench 24

Una versión actualizada de la anterior, que también renderiza por CPU. El Ryzen 7 9850X3D consigue 1.400 puntos en multihilo y 143 puntos en monohilo, superando los 1.304 puntos y 128 puntos que obtiene el Ryzen 7 9800X3D. De nuevo, esa diferencia se debe a la mayor velocidad del Ryzen 7 9850X3D.

Cinebench 26

En esta prueba el Ryzen 7 9850X3D vuelve a superar al Ryzen 7 9800X3D, tal y como cabía esperar. El primero consigue 5.776 puntos en multihilo, y el segundo alcanza los 5.384 puntos en multihilo. En monohilo el Ryzen 7 9850X3D logra 576 puntos, superando los 537 puntos del Ryzen 7 9800X3D.

PassMark CPU

Con PassMark podemos medir el rendimiento de cualquier procesador con diferentes cargas, incluyendo monohilo, físicas, compresión y números primos, entre otras, así que es bastante útil para hacer comparaciones.

De media, el Ryzen 7 9850X3D consigue 41.869 puntos, superando los 40.660 puntos del Ryzen 7 9800X3D. Una diferencia que entra dentro de lo que cabía esperar.

3DMark CPU

Esta prueba mide el rendimiento del procesador trabajando con uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis y su número máximo de hilos. Es muy útil para comprobar cómo escala el procesador en cada subprueba, tanto a nivel de temperatura como de frecuencia, y nos sirve también como referencia para comparar con otros procesadores.

El Ryzen 7 9850X3D destaca especialmente por sus puntuaciones con uno, dos y cuatro hilos activos, donde supera claramente al Ryzen 7 9800X3D, que obtiene 1.222 puntos, 2.424 puntos y 4.795 puntos, respectivamente. La diferencia es pequeña pero lógica, teniendo en cuenta que el primero se impone por su mayor frecuencia de reloj (hasta 400 MHz, dependiendo de la carga).

Vamos a ver ahora cómo escala el Ryzen 7 9850X3D en frecuencia y temperatura en cada subprueba:

Con un hilo tenemos una frecuencia totalmente estable de 5.612 MHz y una temperatura máxima de 58,13 grados C.

tenemos una frecuencia totalmente estable de 5.612 MHz y una temperatura máxima de 58,13 grados C. Con dos hilos se mantienen los 5.612 MHz de pico, aunque con varias fluctuaciones, y la temperatura de trabajo se mueve en unos 57 grados C de media.

se mantienen los 5.612 MHz de pico, aunque con varias fluctuaciones, y la temperatura de trabajo se mueve en unos 57 grados C de media. Con cuatro hilos la velocidad pico es de 5.619 MHz, pero se producen oscilaciones importantes, como podemos ver en la gráfica correspondiente, y la temperatura máxima es de 66,36 grados C.

la velocidad pico es de 5.619 MHz, pero se producen oscilaciones importantes, como podemos ver en la gráfica correspondiente, y la temperatura máxima es de 66,36 grados C. Con ocho hilos la velocidad es de 5.372 MHz con laguna leve fluctuación al alza, y la temperatura máxima es de 69 grados C.

la velocidad es de 5.372 MHz con laguna leve fluctuación al alza, y la temperatura máxima es de 69 grados C. Con dieciséis hilos llegamos al nivel máximo que soporta este procesador. Con esta carga alcanza una media bastante estable de 5.313 MHz, y su temperatura pico es de 70,50 grados C. Son valores muy buenos, pero esta prueba dura muy poco, así que no da tiempo a que escalen más las temperaturas de trabajo.

llegamos al nivel máximo que soporta este procesador. Con esta carga alcanza una media bastante estable de 5.313 MHz, y su temperatura pico es de 70,50 grados C. Son valores muy buenos, pero esta prueba dura muy poco, así que no da tiempo a que escalen más las temperaturas de trabajo. Con el máximo número de hilos estamos en el mismo caso que en la prueba anterior, porque el Ryzen 7 9850X3D no soporta más de 16 hilos. En esta la velocidad se mantiene estable en los 5.244 MHz, con alguna ligera oscilación, y la temperatura máxima es de 71 grados C.

Los resultados en general son muy buenos, tanto a nivel de escalado de frecuencias como de temperaturas. El Ryzen 7 9850X3D trabaja a una velocidad más alta que el Ryzen 7 9800X3D, así que es lógico que sus temperaturas en cargas de menos de 16 hilos sean un poco más altas. En el mejor de los casos, funciona a 391 MHz más que el Ryzen 7 9800X3D. Podéis ampliar las gráficas haciendo clic en ellas.

CPU-Z

Una prueba de rendimiento sencilla que nos permite comparar fácilmente diferentes procesadores. Lo nuevo de AMD consigue 888 puntos en monohilo y 8.833 puntos en multihilo, superando al Ryzen 7 9800X3D, que consigue 824 puntos en monohilo y 8.797 puntos en multihilo.

Blender CPU

Otra prueba de renderizado por CPU, que es muy exigente y mide el rendimiento en muestras por minuto. En este caso el rendimiento es muy parecido al del Ryzen 7 9800X3D. Las diferencias entre ambos son mínimas, porque es una prueba optimizada para GPU, así que tenemos prácticamente un empate entre ambos.

Corona

Con esta prueba medimos el rendimiento del procesador en renderizado, y este se calcula en millones de rayos por segundo. Tenemos 8.614.642 rayos con el Ryzen 7 9850X3D, mientras que el Ryzen 7 9800X3D alcanza los 8.538.362 de rayos por segundo. El primero gana por una pequeña, pero perceptible, diferencia.

V-Ray CPU

Terminamos con otra prueba de renderizado por CPU, que es bastante exigente. De nuevo el Ryzen 7 9850X3D gana al Ryzen 7 9800X3D, ya que consigue 28.492 vsamples, y el segundo queda en 28.245 vsamples.

Análisis de rendimiento del Ryzen 7 9850X3D en juegos

El Ryzen 7 9850X3D rinde, de media, un poco mejor que el Ryzen 7 9800X3D en aplicaciones y pruebas exigentes, y marca una diferencia mayor cuando trabaja con cargas que saturan menos de 16 hilos, porque es donde el modo turbo escala a un nivel más alto.

Sin embargo, este procesador está especializado en juegos, y es ahí donde ofrece su mejor valor frente a otras soluciones del mercado, así que vamos a ver cómo se comporta en este tipo de aplicaciones.

Como dije, AMD compite consigo misma, así que en esta categoría vamos a centrar la comparativa en enfrentar al Ryzen 7 9850X3D con el Ryzen 7 9800X3D y el Ryzen 9 9950X3D para mostraros cómo rinden estos tres gigantes.

Los resultados no dejan lugar a dudas. El Ryzen 7 9850X3D es, de media, un poco más potente que el Ryzen 7 9800X3D en la mayoría de los casos, y también rinde mejor en juegos que el Ryzen 9 9950X3D. Hay algunos resultados en los que gana el Ryzen 9 9950X3D, pero son la excepción a la regla, como veremos a continuación al valorar los resultados medios.

Rendimiento comparativo frente al Ryzen 7 9800X3D y al Ryzen 9 9950X3D

De media, el Ryzen 7 9850X3D rinde un 2,39% más que el Ryzen 9 9950X3D en 720p, gana también en 1080p por un 2,91%, y vence en 1440p por un 1,81%. En 4K la diferencia a su favor es de un 1,29%. No es una gran diferencia, pero son resultados totalmente lógicos teniendo en cuenta que el Ryzen 9 9950X3D tiene un modo turbo con un pico máximo de 5,7 GHz.

Si lo comparamos con el Ryzen 7 9800X3D vemos que el Ryzen 7 9850X3D gana en 720p por un 1,58%, se impone en 1080p por un 3,29% y gana en 1440p por un 4,22%. En 4K el Ryzen 7 9850X3D gana también por un 4,24%. Las diferencias en este caso son un poco más marcadas, y encajan con lo que vimos en su momento al analizar el Ryzen 9 9950X3D.

Para tener una percepción más clara de la diferencia que marca la mayor frecuencia del Ryzen 7 9850X3D frente al Ryzen 7 9800X3D, algo que también es muy importante, vamos a analizar los valores medios que obtenemos al comparar ambos en Cinebench R23 y Cinebench 24.

El Ryzen 7 9850X3D rinde un 6,63% más en Cinebench R23 en monohilo, y un 3,03% más en multihilo. La diferencia en Cinebench 24 es mayor en monohilo, ya que el Ryzen 7 9850X3D gana por un 11,71%, y en multihilo se impone por un 7,36%.

Salta a la vista que ese modo turbo de 5,6 GHz marca una diferencia mayor cuanto menor es el número de hilos activos, por eso en monohilo es donde tenemos la diferencia de rendimiento más marcada, porque es donde la diferencia entre ambos procesadores es, de media, de casi 400 MHz.

Consumo, temperatura y escalado de frecuencia

Mayor frecuencia conlleva mayor consumo y mayor temperatura, así que va a ser interesante ver cómo posiciona en este sentido el Ryzen 7 9850X3D frente al Ryzen 7 9800X3D.

En general los valores de temperatura en escritorio y bajo uso básico son casi idénticos, pero como vemos el Ryzen 7 9850X3D alcanza un pico un poco más alto en Cyberpunk 2077 con esos 66 grados C, un valor que en cualquier caso es totalmente seguro. El pico máximo que registré en Cinebench R23 fue de 82 grados, no llegó a los 83 grados C del Ryzen 7 9800X3D.

En consumo es donde vemos las diferencias más grandes entre el Ryzen 7 9850X3D y el Ryzen 7 9800X3D. El primero se mueve en una media de 115 vatios de consumo en Cyberpunk 2077, mientras que el segundo se sitúa en 87 vatios de consumo medio. El pico de consumo de ambos es idéntico, 146 vatios.

Buenos valores de consumo y de temperatura, ya que en general solo tenemos pequeños aumentos frente al Ryzen 7 9800X3D, pero solo cuando el procesador no trabaja al 100% de carga, algo que se debe a lo que os expliqué anteriormente, a que el modo turbo aumenta la frecuencia sobre todo en cargas inferiores a 16 hilos.

Terminamos echando un vistazo al escalado de frecuencias. En la mayoría de los casos el Ryzen 7 9850X3D se mantiene por encima de los 5,2 GHz, solo cae por debajo de los 5 GHz en pruebas multihilo extremas que lo saturan al 100% durante largos periodos de tiempo, como Cinebench R23 y otras similares.

Conclusiones y valoración

El Ryzen 7 9850X3D es una pequeña evolución del Ryzen 7 9800X3D, que mantiene tanto la arquitectura como el nodo de fabricación, y también el número de hilos, pero gracias al aumento de su frecuencia máxima en 400 MHz es capaz de ofrecer una mejora de rendimiento que, sin llegar a marcar una diferencia importante, resulta apreciable, como hemos visto en este análisis.

Dependiendo de la aplicación que utilicemos, y del juego, podemos encontrarnos con mejoras de rendimiento que varían entre un 1% y un 11% en el mejor de los casos. No está mal, sobre todo teniendo en cuenta que, como dije anteriormente, lo único que ha hecho AMD ha sido subir la frecuencia máxima en 400 MHz.

Ese aumento de frecuencia, y esa mejora del rendimiento, se ha conseguido sin tener que hacer sacrificios importantes ni en consumo ni en temperaturas de trabajo, algo a tener muy en cuenta, ya que significa que el Ryzen 7 9850X3D no necesita una fuente más potente ni un sistema de refrigeración mejor comparado con el Ryzen 7 9800X3D para trabajar de forma óptima.

¿Por qué ha lanzado AMD el Ryzen 7 9850X3D? Como dije anteriormente, en esta gama la compañía compite consigo misma, y lanzando este procesador no solo lo ha vuelto a poner en evidencia, sino que además ha revalidado su corona como la empresa que tiene el procesador más potente para juegos, ya que este supera claramente tanto al Ryzen 7 9800X3D como al Ryzen 9 9950X3D en juegos.

En relación precio-prestaciones AMD ha sabido posicionar este nuevo modelo, ya que tiene un precio recomendado de 519 euros, lo que significa que es solo un poco más caro que el Ryzen 7 9800X3D, que ahora mismo se puede comprar por 465 euros. Este tuvo un precio de lanzamiento de 534,90 euros, así que el Ryzen 7 9850X3D, tiene un precio de lanzamiento más bajo.

Su precio es alto, eso no admite discusión, pero su rendimiento también, y su relación de rendimiento por vatio consumido y sus valores de temperatura son excelentes, así que al final compensa si lo comparamos con otras opciones que podemos encontrar dentro de su mismo rango de precio. Si tu objetivo es lograr el máximo rendimiento en juegos no lo dudes, este es tu procesador.