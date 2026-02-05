A Fondo
GeForce Now cumple seis años y acelera con DLSS 4
Hay servicios que se anuncian con estruendo y se diluyen con el tiempo, y hay otros que avanzan a base de constancia, casi en silencio, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que llevan años ahí, funcionando. GeForce Now pertenece claramente al segundo grupo. Semana tras semana, jueves tras jueves, NVIDIA ha ido construyendo un ecosistema de juego en la nube que ya no necesita grandes titulares para justificar su existencia. Y, sin embargo, cumplir seis años en un sector tan complicado como este no es un detalle menor.
El sexto aniversario de GeForce Now llega acompañado de una cifra que ayuda a poner las cosas en perspectiva: más de mil millones de horas de juego acumuladas desde su lanzamiento. No es solo un dato promocional, es la confirmación de que el modelo funciona y de que el servicio ha superado hace tiempo la fase experimental. A lo largo de febrero, NVIDIA quiere celebrar ese recorrido reforzando justo aquello que ha sostenido a GeForce Now desde el principio: catálogo, accesibilidad multiplataforma y una integración cada vez más profunda de sus tecnologías RTX.
La celebración arranca con fuerza gracias al anuncio de 24 nuevos títulos que se incorporarán al servicio a lo largo del mes, diez de ellos disponibles ya esta semana. Entre los nombres más destacados aparece Delta Force, el esperado regreso de una franquicia histórica de la mano de Team Jade, y PUBG: BLINDSPOT, una reinterpretación del universo PUBG que busca ampliar su alcance más allá del battle royale tradicional. Junto a ellos llegan propuestas muy distintas entre sí, como Indika, Menace o WoW: Burning Crusade Classic Anniversary Edition, reforzando esa idea de variedad real que siempre ha sido uno de los puntos fuertes de GeForce Now.
No se trata solo de sumar juegos por sumar. En esta primera oleada conviven experiencias narrativas, acción táctica, clásicos revisados y títulos pensados para sesiones largas o cortas, algo especialmente relevante en un servicio que se usa desde dispositivos muy distintos. Little Nightmares Enhanced Edition aporta un salto visual claro respecto al original, mientras que Roadcraft o Wildgate amplían el abanico con propuestas menos conocidas, pero bien adaptadas al modelo de juego en streaming. La sensación es la de un catálogo que no persigue modas concretas, sino cubrir distintos perfiles de jugador.
El resto de febrero mantiene ese ritmo sostenido. La llegada de Kingdom Come Deliverance o Avatar: Frontiers of Pandora a través de Xbox Game Pass añade peso a la oferta, mientras que títulos como Ys X: Proud Nordics, Resident Evil: Requiem o Arc Raiders refuerzan la presencia de lanzamientos recientes y sagas consolidadas. Todo ello sin olvidar propuestas más modestas, pero muy bien recibidas, como DEVOUR o Torque Drift 2. Es un enfoque que huye del golpe puntual y apuesta por algo más difícil de lograr: continuidad.
Este crecimiento constante tiene sentido porque GeForce Now no se plantea como una plataforma cerrada, sino como un puente entre bibliotecas. Steam, Epic Games Store, Battle.net, Ubisoft Connect o PC Game Pass conviven bajo el mismo paraguas, permitiendo que el usuario juegue a lo que ya tiene, pero apoyándose en una infraestructura capaz de ejecutar títulos exigentes sin depender del hardware local. Desde un portátil modesto hasta un televisor con un dispositivo Android TV, pasando por Mac, Chromebook o dispositivos portátiles como Steam Deck, la propuesta sigue siendo la misma: eliminar barreras técnicas.
Y es aquí donde entra el segundo gran eje de esta semana, uno que va más allá de la nube y apunta directamente al futuro del PC gaming: DLSS 4. NVIDIA ha confirmado la llegada de nuevos juegos compatibles con su última generación de escalado y generación de fotogramas, consolidando una tendencia clara: DLSS ya no es un extra opcional, sino una pieza central del diseño técnico de muchos lanzamientos.
Títulos como Nioh 3 y Vampires: Bloodlord Rising llegan esta semana con soporte para DLSS 4 y Multi Frame Generation. En el caso de Nioh 3, incluso la demo disponible antes del lanzamiento permite aprovechar estas tecnologías, con la ventaja añadida de poder transferir el progreso al juego final. No es un detalle menor: NVIDIA está empujando a que el rendimiento elevado forme parte de la experiencia desde el primer contacto, no como un parche posterior.
Otros títulos, como Carmageddon: Rogue Shift o Nightmare Frontier, apuestan por DLSS Super Resolution y DLAA desde su lanzamiento, con la posibilidad de actualizar a DLSS 4.5 mediante la aplicación de NVIDIA. Este enfoque revela algo interesante: la compañía está utilizando su ecosistema de software para extender la vida útil de sus tecnologías, permitiendo que juegos ya lanzados sigan beneficiándose de mejoras sin depender de actualizaciones directas por parte de los desarrolladores.
El caso de Painkiller RTX añade una capa adicional al discurso. La mesa redonda compartida por NVIDIA muestra cómo la IA generativa y las tecnologías RTX se están utilizando no solo para mejorar el rendimiento, sino para transformar procesos creativos completos. Reescalar miles de texturas antiguas, convertirlas en materiales PBR de alta calidad y hacerlo en plazos razonables habría sido impensable hace solo unos años. Ahora, equipos pequeños pueden aspirar a resultados visuales ambiciosos sin asumir costes desproporcionados, algo que puede tener un impacto profundo en el desarrollo independiente y en los remasters futuros.
Todo esto encaja con lo que NVIDIA quiere mostrar de cara a la próxima GDC, donde conceptos como el renderizado neural, el path tracing avanzado y los flujos de trabajo basados en IA volverán a ocupar un lugar central. No es solo una cuestión de potencia bruta, sino de redefinir cómo se crean y se ejecutan los juegos. Y en ese contexto, GeForce Now y DLSS 4 no son piezas aisladas, sino partes de una misma estrategia.
Mirándolo en conjunto, el sexto aniversario de GeForce Now no se celebra con fuegos artificiales, sino con algo más sólido: catálogo en expansión, tecnologías que maduran y una visión clara de hacia dónde quiere moverse NVIDIA. La nube, el PC y la IA ya no compiten entre sí, se refuerzan. Y seis años después, la sensación es que esto no era el destino final del viaje, sino solo una de sus primeras paradas.
Lanzamientos de la semana en GeForce Now
- Indika (Nuevo en Xbox, Game Pass)
- Menace (Nuevo en Steam y Xbox)
- WoW: Burning Crusade Classic Anniversary Edition (Nuevo en net)
- PUBG: BLINDSPOT (Nuevo en Steam)
- Carmageddon: Rogue Shift (Nuevo en Steam)
- Delta Force (Steam)
- Fallout Shelter (Steam)
- Little Nightmares Enhanced Edition (Steamy Xbox, Game Pass)
- Roadcraft (Xbox, Game Pass)
- Wildgate (Epic Games Store)
GeForce Now cumple seis años y acelera con DLSS 4
id Software cumple, y celebra, sus 35 años
Bitcoin está en caída libre y arrastra al resto de criptomonedas
Microsoft nombre un director de «calidad de ingeniería» para arreglar Windows 11
HDMI o DisplayPort, ¿Qué interfaz es la más conveniente para cada tarea?
Valve retrasa el lanzamiento de la Steam Machine 2 ¡Da gracias a la IA!
HDMI o DisplayPort, ¿Qué interfaz es la más conveniente para cada tarea?
DirectX, ¿Cómo actualizar las librerías imprescindibles para jugar en PC?
Los mejores antivirus de rescate contra el malware en PCs
Galaxy S26 Ultra: especificaciones completas, nuevo diseño, precio y fecha de lanzamiento
Microsoft baraja copiar una característica de Linux para llevarla a Windows 11
KIOXIA presenta las tarjetas de memoria, EXCERIA PRO G2
DirectX, ¿Cómo actualizar las librerías imprescindibles para jugar en PC?
HDMI o DisplayPort, ¿Qué interfaz es la más conveniente para cada tarea?
KIOXIA presenta las tarjetas de memoria, EXCERIA PRO G2
GeForce Now cumple seis años y acelera con DLSS 4
Qué impresora HP Smart Tank elegir: todo lo que debes saber para acertar
Ofertas top de la semana en PcComponentes
Lo más leído
-
GuíasHace 11 horas
HDMI o DisplayPort, ¿Qué interfaz es la más conveniente para cada tarea?
-
GuíasHace 4 días
DirectX, ¿Cómo actualizar las librerías imprescindibles para jugar en PC?
-
GuíasHace 7 días
Los mejores antivirus de rescate contra el malware en PCs
-
A FondoHace 5 días
Galaxy S26 Ultra: especificaciones completas, nuevo diseño, precio y fecha de lanzamiento