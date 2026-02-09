GeForce RTX 5090 Ti en desarrollo: posibles especificaciones y todo lo que sabemos

NVIDIA no va a lanzar las GeForce RTX 50 SUPER este año por la crisis de la DRAM, que ha afectado enormemente al coste de la memoria RAM, y al de la memoria gráfica, pero esto no significa que no vayamos a ver novedades de hardware este año. Según una nueva información, a finales de 2026 la compañía presentará la GeForce RTX 5090 Ti.

La GeForce RTX 5090 Ti será la tarjeta gráfica más potente disponible en el mercado de consumo general, y no desplazará a la GeForce RTX 5090, sino que coexistirá con esta. En teoría, NVIDIA ya ha iniciado la fase de producción de esta nueva tarjeta gráfica, así que sus especificaciones y características ya están totalmente decididas.

Tiene sentido, ya que sería un movimiento parecido al que llevó a cabo NVIDIA con la GeForce RTX 3090 Ti en su momento. Lanzar un nuevo tope de gama le permitiría ampliar catálogo, revalidar la corona del rendimiento y llegar de nuevo a los usuarios más exigentes y con mayor presupuesto. Por otro lado, en un producto tope de gama el impacto de la subida del precio de la VRAM sería más fácil de digerir.

Con la serie GeForce RTX 40 el gigante verde tuvo también un prototipo de GeForce RTX 4090 Ti, aunque este nunca llegó al mercado. Sus especificaciones eran muy parecidas a las de la NVIDIA RTX 6000 Ada Lovelace, lo que significa que era más potente que la GeForce RTX 4090, pero también tenía un consumo mucho más elevado.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 5090 Ti

Núcleo gráfico GB202 fabricado en el nodo de 5 nm de TSMC.

24.576 shaders.

768 unidades de texturizado.

192 unidades de rasterizado.

768 núcleos tensor de quinta generación.

192 núcleos RT de cuarta generación.

Bus de 512 bits.

32 GB o 48 GB de GDDR7 a 28 Gbps.

128 MB de caché L2.

TGP de 600 vatios.

Si estas especificaciones se confirman, la diferencia de rendimiento entre la GeForce RTX 5090 y la GeForce RTX 5090 Ti podría ser de hasta un 20% en juegos. Todo dependerá de la velocidad de trabajo que pueda alcanzar la segunda.

Es importante que tengáis en cuenta que esta información, aunque procede de fuentes fiables, no está confirmada, y que aunque sea cierta cabe la posibilidad de que al final esta tarjeta gráfica acabe siendo descartada si su consumo o sus temperaturas máximas acaban siendo demasiado altas.

Por lo que respecta a su posible precio, está claro que la GeForce RTX 5090 Ti será más cara que la GeForce RTX 5090, aunque su coste final dependerá de la cantidad de memoria gráfica que integre. Como punto de partida podemos esperar que supere los 3.000 euros.