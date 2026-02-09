Qué ocurre con FSR4 para Radeon RX 6000 y Radeon RX 7000

FSR 4 no está disponible oficialmente para las Radeon RX 6000 y Radeon RX 7000. Sin embargo, existe una versión no oficial que liberó la propia AMD que sí que funciona con ambas generaciones de tarjetas gráficas, gracias al uso de OptiScaler, que facilita la inyección .DLL necesaria para activar dicha tecnología en juegos.

La versión de FSR 4 compatible con las Radeon RX 6000 y Radeon RX 7000 utiliza IA y operaciones INT8, soportadas sin problema en ambas generaciones gráficas. Se diferencia de la versión oficial de FSR 4 en que esta trabaja con operaciones FP8, que no tienen soporte nativo en dichas generaciones de tarjetas gráficas.

Trabajar bajo INT8 es menos exigente que hacerlo bajo FP8, pero los resultados que se consiguen a nivel de calidad final en el reescalado son inferiores. Esto es algo que hemos podido comprobar en numerosas pruebas, en las que FSR 4 bajo INT8 ha mostrado una calidad de imagen inferior a la de la versión FP8.

FSR 4 bajo INT8 es superior a FSR 3.1 en calidad de imagen. Es cierto que tiene un mayor coste a nivel de rendimiento, pero la diferencia de calidad de imagen a su favor es tan grande que es una opción totalmente preferible frente a FSR 3.1, y daría una nueva vida a las Radeon RX 6000 y Radeon RX 7000 sin ningún tipo de duda.

AMD tiene prácticamente todo el trabajo hecho con FSR 4 INT8 para las Radeon RX 6000 y Radeon RX 7000, pero todavía no tenemos noticias sobre el posible lanzamiento de una versión oficial. Con esto en mente, es normal preguntarse qué es lo que está ocurriendo y qué planes tiene al respecto AMD.

La compañía ha respondido a esta cuestión de una manera sencilla y directa, diciendo que de momento no tienen nada que anunciar. ¿Qué significa esto? Pues muy simple, no descartan pero tampoco confirman que FSR 4 vaya a llegar oficialmente a las Radeon RX 6000 y Radeon RX 7000, y dejan una total incertidumbre al respecto.

No nos queda otra que esperar. Entiendo que AMD quiera dar prioridad a FSR Redstone, que incluye FSR 4 para las Radeon RX 9000, pero dar soporte a sus generaciones anteriores de tarjetas gráficas también es algo muy importante para mantener la confianza de los usuarios, y creo que no deberían pasarlo por alto.

En su estado actual la diferencia entre FSR 4 INT8 y FSR 3.1 es tan grande la primera es una opción muy superior, y la mejor a pesar de su mayor consumo de recursos y menor mejora de rendimiento. Lanzar una versión oficial para las Radeon RX 6000 y Radeon RX 7000 sería lo correcto, y lo mejor que podría hacer ahora mismo AMD.