Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DX)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

DirectX, ¿Cómo actualizar las librerías imprescindibles para jugar en PC?. Aquí repasamos por qué DirectX sigue siendo una pieza clave para jugar en PC y cómo comprobar qué versión tienes instalada en tu equipo. También te explicamos de forma clara cómo se actualizan hoy sus librerías en cada versión de Windows y qué papel juegan alternativas como Vulkan.

Hardware más fiable de 2025: Intel ha logrado ahuyentar los fantasmas de Raptor Lake. Los datos de Puget Systems sirven de base para repasar qué componentes han destacado por su fiabilidad durante 2025, con especial protagonismo de Intel tras los problemas arrastrados por Raptor Lake. El artículo desgrana resultados en procesadores, gráficas, placas base, memoria, almacenamiento y fuentes de alimentación, aportando una visión muy completa del estado real del hardware.

Intel presenta los esperados Xeon 600. Intel da un paso decisivo en el segmento profesional con una nueva familia de procesadores orientada a estaciones de trabajo de alto nivel, pensada para computación intensiva, IA y flujos avanzados de simulación y renderizado. El texto desgrana las claves técnicas de esta plataforma y el enfoque estratégico con el que Intel redefine su ecosistema workstation de cara a 2026.

El usuario gana: Microsoft reducirá la presión de la IA en Windows 11. Microsoft prepara un cambio de rumbo en Windows 11 para rebajar la integración forzada de funciones de inteligencia artificial y centrarse en mejorar la estabilidad y la calidad del sistema. La noticia analiza las razones de este giro, el malestar acumulado entre los usuarios y qué iniciativas de IA seguirán adelante frente a las que podrían quedar en segundo plano.

KIOXIA Exceria Plus G2, análisis. Probamos la SSD portátil Exceria Plus G2 de KIOXIA, una unidad que apuesta por un formato muy compacto, buen rendimiento sostenido y una construcción pensada para el uso diario intensivo. En el análisis repasamos su comportamiento real, sus puntos fuertes frente a otras alternativas y si su propuesta resulta tan equilibrada como promete sobre el papel.

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G, análisis completo. Probamos la versión en color blanco de la Radeon RX 9060 XT de GIGABYTE para comprobar si mantiene el buen equilibrio entre rendimiento, temperaturas y consumo dentro de la gama media. En el análisis repasamos su comportamiento en juegos, el impacto de RDNA 4 y FSR 4, y si sus 16 GB de VRAM marcan la diferencia a medio plazo.

HDMI o DisplayPort, ¿Qué interfaz es la más conveniente para cada tarea?. Esta guía pone orden en la eterna duda entre HDMI y DisplayPort, explicando sus diferencias reales y en qué escenarios conviene apostar por cada una. Además, se repasan casos de uso concretos —juegos, multipantalla, monitores, televisores o portátiles— y la importancia de fijarse en la versión de cada estándar.

La regulación de las redes sociales choca contra los intereses del poder y del dinero. Esta columna de opinión aborda el necesario debate sobre la regulación de las redes sociales a raíz de las iniciativas anunciadas en España y en otros países europeos. El texto analiza el choque entre la protección de los usuarios, especialmente de los menores, y los intereses económicos y de poder de las grandes plataformas digitales.

¿Qué sabes realmente de los puertos USB (y lo demás) de tu portátil?. Este artículo desmonta la falsa simplicidad con la que solemos mirar los conectores de un portátil y explica, de forma clara y didáctica, qué esconden realmente puertos como USB-C, HDMI o DisplayPort. A lo largo del texto se repasan velocidades, entrega de energía, soporte de vídeo y otros detalles clave que influyen directamente en el uso diario y en la decisión de compra.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

Más artículos de TPNET que pueden interesarte

Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés: