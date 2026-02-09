Microsoft va a cambiar mucho su enfoque con Xbox Next, su consola de próxima generación y sucesora de Xbox Series S-Series X. Justo ayer vimos que Epic Games ya está preparando una versión de su tienda de videojuegos para la nueva consola de Microsoft, un dato importante que confirma que Xbox Next será un auténtico PC consolizado compatible con diferentes plataformas de videojuegos, incluida Steam.

¿Qué más sabemos de Xbox Next? Pues la verdad es que gracias a las últimas filtraciones que se han producido tenemos las cosas bastante claras, y creo que es un buen momento para recopilar y concentrar toda la información de interés, y con un alto grado de fiabilidad, que hemos visto hasta el momento. Eso es precisamente lo que vamos a hacer en este artículo.

Xbox Next es un PC consolizado con Windows 11

La base de esta nueva consola será el núcleo de Windows 11, pero con importantes diferencias frente a la versión de PC que todos conocemos. Microsoft ha pulido diferentes aspectos, ha eliminado cosas innecesarias y ha creado una versión de Windows 11 especializada en gaming para cubrir las necesidades de Xbox Next.

Esos cambios permiten reducir el consumo de recursos y mejorar el rendimiento del sistema operativo, dos cosas que son muy importantes, porque reduce la cantidad de RAM de núcleos CPU que hay que reservar al sistema y a sus aplicaciones. Por ejemplo, en Xbox Series X se reservan unos 2,5 GB de memoria y 1,5 núcleos a ambos, lo que reduce la cantidad de recursos disponibles para juegos.

Xbox Next será capaz de hacer muchas de las cosas que podemos esperar de un PC basado en Windows 11, pero estará especializado en gaming, y su interfaz será la propia de una consola. Podrá ejecutar juegos de las principales plataformas de distribución de videojuegos, incluyendo Epic Games Store y Steam. También debería funcionar sin problemas con Battle.net, Good Old Games y Ubisoft Connect.

Retrocompatibilidad total con Xbox Series S y Series X

La nueva consola de Microsoft va a tener un enfoque más tipo PC que nunca, pero esto no tendrá ningún impacto en la compatibilidad con los juegos de Xbox Series X y Series S, y también será compatible con los juegos de Xbox One y de sistemas anteriores, hasta llegar a la Xbox original.

Esta es sin duda una buena noticia, porque un cambio tan profundo a nivel de sistema operativo, y esa apertura a las tiendas de distribución digital para PC, generaron dudas sobre la posible retrocompatibilidad de Xbox Next con sistemas anteriores. Eliminar dicha retrocompatibilidad sería como dispararse en el pie, Microsoft lo sabe, y parece que no tenemos nada que temer.

Los juegos de dichas generaciones de consolas deberían ser retrocompatibles tanto en formato físico como en formato digital, y de forma directa, sin tener que hacer ningún tipo de ajuste o configuración.

Xbox Next podría llegar varias versiones: distinto hardware y diferente precio

Otra de las cosas más interesantes que se comenta en la información más reciente que tenemos es que Microsoft está negociando con varios OEMs, entre los que destaca ASUS, para que estos puedan crear sus propias versiones de Xbox Next, configuradas con diferente hardware.

Esta idea no es nueva en el mundo de las consolas, Panasonic ya la puso en práctica con su 3DO, y también SEGA con la Saturn, aunque de una manera más limitada.

Cada una de esas versiones tendría una base común para garantizar una compatibilidad total con los juegos de nueva generación, y para asegurar la retrocompatibilidad con los juegos de las generaciones anteriores, pero sus precios serían diferentes, y estarían debidamente ajustados a su nivel de prestaciones.

La verdad es que es una idea interesante. Bajo esta estrategia podríamos ver muchos modelos de Xbox Next dirigidos a cubrir las necesidades de diferentes perfiles de usuarios con distintos presupuestos. Os lo explico mejor con ejemplos concretos de cómo podría quedar configurada esa nueva generación de consolas de Microsoft:

Modelo base de gama de entrada: sería la sucesora de Xbox Series S, y ofrecería una buena experiencia en 1080p con juegos de nueva generación.

sería la sucesora de Xbox Series S, y ofrecería una buena experiencia en 1080p con juegos de nueva generación. Modelo de gama media: podría ser la sucesora real de Xbox Series X, y estaría dirigida a mover juegos de nueva generación en 1440p nativo o 4K con reescalado.

podría ser la sucesora real de Xbox Series X, y estaría dirigida a mover juegos de nueva generación en 1440p nativo o 4K con reescalado. Modelo de gama alta: esta podría ser una versión tope de gama, similar a lo que fue en su generación Xbox One X, y estaría diseñada para mover juegos de nueva generación en 4K con un alto rendimiento.

La Xbox portátil no ha sido descartada

Es un tema al que llevamos tiempo dando vueltas, y que ha pasado por diferentes fases hasta caer en una supuesta cancelación definitiva. Las últimas informaciones lo desmienten, y dicen que Microsoft no ha renunciado a la idea de lanzar su propia Xbox portátil.

Debemos entender muy bien este detalle, y es que hablamos de su propia Xbox portátil, y no de una consola diseñada y fabricada por un OEM, como en el caso de las ASUS ROG Xbox Ally, que corrieron a cargo de ASUS y utilizan SoCs semipersonalizados de AMD.

Lo que Microsoft quiere lanzar es su propia consola portátil dentro del ecosistema Xbox, aunque todavía hay muchas dudas al respecto, ya que no sabemos si esta estaría enfocada a mover juegos de nueva generación o si se centraría en ofrecer una compatibilidad total con juegos de la generación actual y modelos anteriores de Xbox.

Por lógica, y por las limitaciones de potencia que ofrece una consola portátil, lo más probable es que esa Xbox portátil sea capaz de mover juegos de Xbox Series S y de generaciones anteriores, y que no tenga rendimiento suficiente para mover juegos de nueva generación, salvo que se trate de versiones adaptadas y personalizadas para ajustarse a su menor rendimiento.

Especificaciones de Xbox Next

Sabemos que el pilar central de esta consola será AMD Magnus, un SoC diseñado por AMD y fabricado por TSMC que podría utilizar el nodo de 3 nm para conseguir el mejor equilibrio a nivel de coste de producción.

Este SoC se divide en dos partes, el procesador y el núcleo gráfico:

Procesador: tendría tres núcleos Zen 6 de alto rendimiento y ocho núcleos Zen 6c.

Núcleo gráfico: estaría basado en la arquitectura RDNA 5 y tendría 4.352 shaders.

Esa sería la configuración del modelo tope de gama, es decir, de la variante más potente de Xbox Next. A partir de esa base los OEMs podrían crear diferentes versiones con menor potencia y precios más bajos. Es importante destacar que los recortes tendrían que venir sobre todo a nivel de núcleo gráfico, y que a nivel de CPU sería necesario mantener una base mínima para evitar problemas de compatibilidad.

En cuanto a la memoria, hay dos grandes teorías. La primera dice que Xbox Next tendrá 32 GB de memoria unificada, y la segunda apuesta por una configuración de entre 40 GB y 48 GB. No hay nada confirmado, así que ambas son creíbles. En ambos casos el tipo elegido por Microsoft debería ser GDDR7, y tendría un bus de 192 bits.

Por lo demás, podemos esperar que Xbox Next utilice una unidad SSD de alto rendimiento con una capacidad de al menos 1 TB, y que esté disponible en versiones con y sin unidad óptica para cubrir mejor las necesidades del mercado.

Nuevas tecnologías derivadas de FSR Redstone

Al utilizar una GPU RDNA 5 la consola de próxima generación de Microsoft contará con nuevos núcleos para acelerar trazado de rayos, y también con núcleos para acelerar IA de nueva generación. Este hardware le abrirá las puertas a nuevas tecnologías, que podrían ser versiones personalizadas del ecosistema FSR Redstone de AMD.

Podemos estar seguros de que Xbox Next contará con una tecnología de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen, ya sea FSR 4 o una versión de esta específicamente diseñada para dicha consola. También podemos esperar otras tecnologías centradas en mejorar el rendimiento con trazado de rayos, y en reducir el consumo de memoria.

No está claro si también veremos una tecnología de generación de fotogramas por IA en Xbox Next, pero es probable, y desde luego podría ser una herramienta interesante para mejorar la fluidez y aprovechar mejor pantallas compatibles con VRR (tasa de refresco variable).

Fecha de lanzamiento y precio de Xbox Next

Según AMD la consola de nueva generación de Microsoft podría estar lista para 2027. Esto no quiere decir que su lanzamiento se vaya a producir en dicho año, simplemente es una posibilidad que viene de una fuente fiable y que, la verdad, tiene sentido.

En informaciones anteriores, obtenidas a través de documentos presentados en procesos judiciales y en la operación de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, vimos referencias a un posible lanzamiento de Xbox Next en 2026, pero esta información acabó siendo descartada.

Para 2027 la crisis de la DRAM debería estar resuelta, aunque sea de manera parcial, y un lanzamiento en esa fecha permitiría a Microsoft llegar antes que Sony sin tener que asumir grandes sacrificios a nivel de hardware. Es creíble, pero no está confirmada, así que tenedlo en cuenta.

El precio es otra de las cuestiones clave sobre Xbox Next. Sarah Bond confirmó que esta consola va a ser un modelo premium, lo que significa que su precio va a ser alto. Se rumorea que podría llegar a costar 1.000 euros, pero no está confirmado.

Ese podría ser el precio de la Xbox Next tope de gama, es decir, del modelo más potente. Si se cumplen los rumores que dicen que Microsoft dará la posibilidad a varios OEMs de lanzar sus propias versiones de esta consola podríamos ver modelos con precios más bajos, a costa de una menor potencia, como es lógico.