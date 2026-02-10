Conecta con nosotros

Resident Evil Requiem gratis al comprar una GeForce RTX 50

Publicado

el

10 febrero, 2026
Resident Evil Requiem gratis

Si estás pensando en actualizar la tarjeta gráfica de tu PC para jugar a Resident Evil Requiem estás de suerte, porque con la promoción que ha anunciado NVIDIA podrás matar dos pájaros de un tiro.

Con la compra de una tarjeta gráfica GeForce RTX 5070 o superior te llevarás una copia gratis de Resident Evil Requiem para activar en Steam. Ten en cuenta que la tarjeta gráfica que elijas deberá estar adscrita a esta promoción, así que te recomiendo que antes de comprarla te asegures de ello, ya que de lo contrario te quedarás sin el juego.

Resident Evil Requiem ha sido desarrollado para aprovechar al máximo las tecnologías más avanzadas del momento, y el ecosistema de IA aplicada a gaming de NVIDIA. Viene con trazado de trayectorias aplicado a iluminación, reflejos y sombras, y soporta DLSS 4 y multigeneración de fotogramas, así que la mejor forma de jugarlo será con una GeForce RTX 50.

Os recuerdo los requisitos mínimos y recomendados para poder jugar a Resident Evil Requiem:

Mínimos

  • Windows 11 como sistema operativo.
  • CPU Intel Core i5-8500 o AMD Ryzen 5 3500. Seis núcleos y Seis hilos.
  • 16 GB de RAM en doble canal.
  • Tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 con 6 GB o AMD Radeon RX 5500 XT con 8 GB.
  • Almacenamiento requerido no concretado.
  • DirectX 12.

Recomendados

  • Windows 11 como sistema operativo.
  • CPU Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 5500. Seis núcleos y doce hilos.
  • 16 GB de RAM en doble canal.
  • Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 SUPER con 8 GB o AMD Radeon RX 6600 con 8 GB.
  • Almacenamiento requerido no concretado.
  • DirectX 12.

También nos llevaremos una copia gratis de Resident Evil Requiem al comprar un PC o portátil con una GeForce RTX 5070 o superior.

Nuevos juegos compatibles con el ecosistema GeForce RTX

Además de anunciar esta promoción NVIDIA ha confirmado los nuevos juegos compatibles con tecnologías de la serie GeForce RTX 50 que llegan esta semana:

  • Yakuza Kiwami 3 y Yakuza Dark Ties, ambos se lanzarán el 11 de febrero y serán compatibles con DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution y NVIDIA Reflex. A través de la aplicación de NVIDIA podremos activar Multi Frame Generation y DLSS 4.5 Super Resolution.
  • High On Life 2, que llegará el 13 de febrero con soporte de NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution y Multi Frame Generation.
  • REANIMAL llega también el 13 de febrero y será compatible con DLSS Super Resolution y DLAA.

