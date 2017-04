Zhaoxin tiene pensado lanzar un procesador x86 a 16 nm

Cuando pensamos en el mercado de los procesadores de consumo general lo normal es irse directamente a AMD e Intel, pero lo cierto es que hay otros jugadores menores como VIA y Zhaoxin, que tiene en mente lanzar un procesador x86 a 16 nm.

Habéis leído bien, la firma china Zhaoxin Semiconductor tiene en boxes un procesador x86 a 16 nm que comercializará dentro de su serie ZX-E 8. Sé que es posible que te preguntes qué pinta esta empresa en un mercado tan competitivo como ese y cómo es capaz de mantenerse a flote, así que vamos a explicártelo.

Como dijimos se trata de una empresa china pero no es independiente, ya que la propiedad de la misma está en manos de VIA y del gobierno de Shanghái, un detalle que nos ayuda a entender mejor esta noticia ya que como adelantamos VIA tiene un historial considerable como fabricante de procesadores x86.

La serie de procesadores x86 ZX-D de Zhaoxin está lista para ser fabricada por Huali Microelectronics (HLMC) en proceso de 28 nm a mediados de este mismo año, por lo que ese nuevo procesador x86 a 16 nm se encuadrará como dijimos en la nueva serie ZX-E 8 y no entrará “en la cocina” de TSMC hasta 2018.

A pesar de que los fabricantes chinos de procesadores x86 no han tenido ni por asomo el éxito de gigantes como Intel y AMD lo cierto es que están llamando la atención, y sus resultados no son tan malos como cabría esperar.

Sabemos Zhaoxin ha despertado el interés de Lenovo, aunque es evidente que tiene mucho camino por recorrer y que está en un mercado muy complicado.

Como dato curioso os recuerdo que la veterana Ciryx fue comprada en la década de los noventa por VIA, una empresa que llegó a lanzar procesadores tan potentes en su momento como el MII-433, que funcionaba a 300 MHz y que podía competir con los K6-2 de AMD.

