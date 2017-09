AMD explica el tema de los núcleos inactivos en Threadripper

Hace unos días vimos que efectivamente había dos bloques de núcleos inactivos en Threadripper, una confirmación que fue posible gracias al sacrificio que hizo el conocido overclocker Roman “der8auer” Hartung, quien desmontó totalmente un Threadripper 1950X para mostrar que en cada encapsulado habían unidades CCX.

James Prior, mánager senior de producto de AMD, ha salido al paso para evitar confusiones y ha explicado que aunque efectivamente tenemos un total de dieciséis núcleos inactivos éstos se encuentran totalmente inoperativos, y no hay forma de reactivarlos.

Esto quiere decir que es imposible “mutar” un Threadripper 1950X y convertirlo en una solución de 32 núcleos y 64 hilos, una noticia que se completa con un matiz aclaratorio que ha introducido el propio James Prior para zanjar cualquier polémica:

“Threadripper no es un procesador Epyc, diferente sustrato, diferentes encapsulados, dos encapsulados funcionan, dos no […] No importa si se describen como relleno o como núcleos inactivos, lo importante es que no pueden funcionar.”