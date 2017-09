Ya puedes reservar la Xbox One X en España

Microsoft ha iniciado el proceso de reserva de la Xbox One X en España y en otros países como veníamos anunciando en los últimos días. Xbox One X en España está disponible en pre-compra en la Microsoft Store por 499,99 euros impuestos incluidos, y con envío y devolución gratuitos.

Como sabes, Xbox One X es la consola de videojuegos más potente jamás fabricada, con una CPU x86 de 8 núcleos a 2,3 GHz y 4 Mbytes de caché de segundo nivel y una GPU con 40 unidades de cómputo a 1172 MHz y 12 Gbytes de memoria dedicada GDDR5, para un ancho de banda de memoria de 326 GB/s y un rendimiento de 6 TFLOPS. También soporta la tecnología de sincronización de AMD, FreeSync.

Cuenta con refrigeración líquida para mantener la temperatura reducida y su diseño está a la vista, un rectángulo con dos partes diferenciadas, de tamaño similar al de la Xbox One S pero algo más delgado y con un consumo similar, utilizando una fuente de alimentación interna de 275 vatios.

Soporta alto rango dinámico HDR y tecnologías de audio Dolby Atmos para habilitar sonido espacial 7.1 y HRTF, un nuevo formato de audio que Microsoft ha desarrollado para los Hololens, optimizado para VR. Contará con 1 Tbyte de capacidad de almacenamiento con disco duro de 2,5 pulgadas y una unidad óptica para discos Blu-Ray.

La unidad de almacenamiento se podrá reemplazar por una SSD y conectar unidades de almacenamiento externo a través del puerto USB 3.0 incorporado. Entre su conectividad, encontramos Ethernet Gigabit, Wi-Fi ac y Bluetooth, 2 puertos HDMI (1 HDMI 1.4b in, 1 HDMI 2.0b out), tres puertos USB 3.0, IR Out y S/PDIF.

Xbox One X será capaz de ejecutar juegos nativos con resolución 4K (60 fps), ofrecer menores tiempos de carga y mayor calidad gráfica incluso en pantallas 1080p gracias a su proceso de reescalado, según promete Microsoft.

Se espera que la Xbox One X esté disponible en España a partir del 7 de noviembre por los referidos 499 dólares. Si crees que 500 dólares son excesivos para una consola de videojuegos y quieres acceder al ecosistema de juego de Microsoft, recuerda que la Xbox One S está disponible al precio más bajo desde su lanzamiento, en packs con juego desde 249 euros, la mitad de lo que cuesta la Xbox One X.