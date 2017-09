Requisitos recomendados para la beta de Call of Duty WWII

Hace un par de semanas vimos los requisitos mínimos para la beta de Call of Duty WWII, un juego que como sabemos llegará a PS4, Xbox One y PC el próximo 3 de noviembre. A diferencia de la versión para consolas dicha beta es pública, lo que significa que no es necesario reservar el juego para acceder a ella.

No teníamos claros los requisitos recomendados pero viendo que no hay cambios ni en el motor ni en el acabado gráfico frente a las entregas anteriores sabíamos que no iban a ser elevados, una predicción que al final se ha cumplido como podemos ver en listado que ha publicado NVIDIA:

Windows 10 de 64 bits.

Intel Core i5 2400 o AMD Ryzen R5 1600X.

12 GB de RAM.

25 GB de espacio libre.

NVIDIA GeForce GTX 970-GeForce GTX 1060 6 GB.

DirectX 11.

Al ser un listado ofrecido por NVIDIA no indican una tarjeta gráfica alternativa y encima tampoco han acertado con la equivalencia a nivel de procesadores, así que vamos a dejaros una serie de puntualizaciones para ayudaros a resolver cualquier duda sobre los requisitos recomendados de la beta de Call of Duty WWII.

El equivalente más cercano al Core i5 2400 sería un FX 8300 y no un Ryzen R5 1600X, que estaría muy por encima de ambos procesadores. Por lo que respecta a la tarjeta gráfica la equivalencia GTX 970-GTX 1060 de 6 GB está un poco descompensada ya que la segunda es más potente, pero no llega a ser una locura y podemos aceptarla.

La equivalencia más cercana dentro de las soluciones gráficas de AMD sería una Radeon RX 480 de 4 GB de GDDR5.