Cuando se produjo la presentación del del Apple Watch Series 3 la compañía de Cupertino confirmó que el lanzamiento de una versión premium terminada en cerámica y cristal de zafiro en el frontal y la parte inferior, dos materiales que como sabrán la mayoría de nuestros lectores tienen una alta resistencia a los arañazos.

Ese detalle hace el uso de ambos elementos no sólo aporte un toque premium al dispositivo, sino que además mejora considerablemente la resistencia y la vida útil del del Apple Watch Series 3, al menos en teoría.

Decimos en teoría porque sólo el cristal de zafiro puro ofrece una alta resistencia a los arañazos, y Apple tiene la mala costumbre de utilizar una versión de peor calidad para proteger las cámaras de sus smartphones como se pudo comprobar claramente en el vídeo que publicamos en este artículo.

La prueba que vemos en este nuevo vídeo es contundente, el Apple Watch Series 3 empieza a mostrar arañazos a partir del nivel seis mientras que el reloj con cristal de zafiro que utilizan para comparar aguanta hasta el nivel 8.

Esos problemas no se dan en la zona acabada en cerámica, que aguanta sin problemas los marcadores a nivel 6 y 7.

¿Quiere esto decir que Apple miente?

No, Apple no miente, el Apple Watch Series 3 acabado en cerámica utiliza cristal de zafiro pero no se trata de una versión pura sino que contiene impurezas que no están presentes por ejemplo en el cristal utilizado en el reloj de la comparativa.

Esas impurezas son las que afectan negativamente a la resistencia real que ofrece el cristal, y las que acaban haciendo que muestre una resistencia casi idéntica a la que tendríamos con una capa de Gorilla Glass.

En cualquier caso es una mala noticia, ya que hablamos de un smartwatch que por el acabado en cristal de zafiro y cerámica eleva el precio de 329 a 1.300 dólares y sin embargo se araña como si tuviera un cristal normal.