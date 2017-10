Ya puedes descargar Stranger Things: The Game gratis

Para amenizar la espera de cara al estreno de la segunda temporada Netflix y Bonus XP han lanzado Stranger Things: The Game, un juego de la conocida serie de televisión que ya se encuentra disponible para descarga en iOS y Android (no, no hay versión para Windows 10 Mobile).

Stranger Things: The Game es un juego bastante sencillo que llega con un claro aire “retro”, aunque ofrece un apartado técnico muy cuidado dentro de esa aparente simplicidad que podemos apreciar a simple vista con solo ver el vídeo.

En su planteamiento se inspira directamente en títulos como The Escapists y The Legend of Zelda. Sin embargo tiene personalidad propia tanto a nivel de ambientación como jugable, y se centra en ofrecer un enfoque equilibrado entre acción y puzzles.

La segunda temporada de Stranger Things se estrenará en Netflix el 27 de octubre, así que los fans no tendrán que esperar mucho para poder disfrutar de los nuevos capítulos de su serie favorita, todo un éxito que salvo sorpresa tiene asegurada la permanencia en el catálogo del conocido servicio de streaming.

Por su parte Netflix ha confirmado que tiene pensado seguir invirtiendo a lo grande en la creación de contenidos propios, y que para ello ha preparado un presupuesto de nada más y nada menos que siete mil millones de dólares.

En cuanto al juego no es nada exigente así que no deberíais tener problemas para disfrutarlo incluso en terminales económicos, aunque en el caso de iOS sólo funciona con aquellos dispositivos que tengan instalado iOS 9 o superior, lo que significa que sólo podrán instalarlo aquellos usuarios que tengan un iPhone 4S o superior.

Más información: Neowin.