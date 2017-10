El CEO de Samsung anuncia la dimisión de todos sus cargos

El CEO de Samsung y vicepresidente corporativo, Kwon Oh-hyun, ha anunciado la dimisión de todos sus cargos cuando termine su mandato en marzo de 2018, como responsable ejecutivo y también como representante en el consejo de administración.

La decisión del CEO de Samsung llega por sorpresa teniendo en cuenta que las previsiones de las consultoras son de un trimestre extraordinario en volumen de negocio y beneficios, para una compañía que es la única en disputar a Apple el título de la tecnológica más rentable del planeta.

Kwon Oh-hyun no habla de cifras en una carta a empleados donde indica las razones que le han llevado a dimitir:

“Es algo que he estado pensando largo y tendido desde hace bastante tiempo. No ha sido una decisión fácil, pero siento que ya no puedo postponerlo. A medida que nos enfrentamos a una crisis sin precedente de dentro hacia fuera, creo que ha llegado la hora para que nuestra empresa empiece de nuevo, con un nuevo espíritu y un liderazgo joven que responda mejor a los retos cambiantes que exige la industria de TI”