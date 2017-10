Wolfenstein II: The New Colossus para PC utiliza Vulkan, requisitos

La versión de Wolfenstein II: The New Colossus para PC llegará el próximo 27 de octubre junto con las versiones para Xbox One y PS4, aunque como sabrán nuestros lectores habituales Bethesda e id Software llevarán dicho juego a Nintendo Switch en 2018.

Sabíamos que este título iba a estar construido sobre el motor gráfico idTech 6, el mismo que dio vida a DOOM, y ello nos llevaba a pensar que podría utilizar Vulkan, algo que por fin hemos podido confirmar oficialmente.

Bethesda también ha confirmado los requisitos que deberemos cumplir para disfrutar de la Wolfenstein II: The New Colossus para PC. Son un poco extraños y algo elevados en la configuración mínima, así que los vemos y después comentamos.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

CPU Intel Core i7 3770 o FX 8350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 770 con 4 GB o Radeon R9 290 con 4 GB.

55 GB de espacio libre.

Con esto podrías mover el juego en 720p y calidad baja manteniendo 60 fotogramas por segundo.

Requisitos recomendados:

Windows 7 de 64 bits.

CPU Intel Core i7 4770 o FX 9370.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 470 de 4 GB.

55 GB de espacio libre.

Con esto podrías mover el juego en 1080p con calidad alta manteniendo 60 fotogramas por segundo.

Son unos requisitos extraños y bastante exagerados en el nivel mínimo, así que es imprescindible aclarar algunas cosas. La R9 290 de 4 GB es más potente que la Radeon RX 470 de 4 GB, así que tenemos un error claro en este punto. El equivalente aproximado a una GTX 770 de 4 GB sería una Radeon R9 380X de 4 GB.

Los requisitos a nivel de procesador también parecen inflados en los requisitos mínimos, ya que la diferencia entre un Core i7 3770 y un Core i7 4770 no es particularmente grande, y lo mismo ocurre con los FX 8350 y FX 9370.

En cuanto a las tarjetas gráficas del nivel recomendado el equivalente real de una GTX 1060 de 6 GB es una Radeon RX 480-580 de 8 GB.

