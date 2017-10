Destiny 2 se convierte en el juego más vendido de 2017 en USA

El lanzamiento de Destiny 2 se ha convertido en uno de los más exitosos que recordamos dentro del mundo del videojuego, especialmente en Estados Unidos, donde lo nuevo de Bungie y Activision ha conseguido en menos de un mes ser el más vendido de todos los títulos lanzados en 2017.

En efecto, esto quiere decir que en Estados Unidos Destiny 2 se ha impuesto en apenas un mes a títulos del calibre de Horizon Zero Dawn y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que además ya llevaban unos cuantos meses en el mercado.

El lanzamiento de Destiny 2 se produjo el pasado 6 de septiembre y al cierre de dicho mes (30 de septiembre) ya era el más vendido del mes y del año en Estados Unidos, un dato impresionante que confirma no sólo el éxito que tuvo la primera entrega sino las expectativas que había creado su continuación.

Por si este resultado no te impresiona repasamos otros que nos han dejado estupefactos. Si nos remontamos a los juegos más vendidos de los últimos 12 meses en Estados Unidos nos encontramos que Destiny 2 ocupa la tercera posición, quedando sólo por detrás de los conocidos shooters Battlefield 1 y Call of Duty: Infinite Warfare.

Excelentes resultados para un juego que recordamos todavía no ha debutado en PC. La versión para compatibles estará disponible a partir de hoy y como ya os contamos en su momento presenta una optimización tan buena que es posible jugarlo en 1080p y calidad alta con un equipo basado en la siguiente configuración:

Windows 7 de 64 bits con SP1.

Pentium G4560 o Ryzen 3 1200.

8 GB de RAM.

GTX 1050 o RX 560.

Más información: Venturebeat.