Bethesda España ha publicado el tráiler de lanzamiento de Wolfenstein II: The New Colossus, la segunda entrega del “renacimiento” de la conocida franquicia que debutó en los noventa de la mano de la veterana y respetada id Software.

El nuevo tráiler nos permite ver nuevos detalles relacionados con la historia del juego y también escenas de acción que confirman que esta nueva entrega podría ofrecer un desarrollo todavía más frenético.

Wolfenstein II: The New Colossus tiene lugar en Estados Unidos, un país que ha sido sometido por el imperio Nazi. En ese mundo distópico los enormes avances que consiguió el régimen de Adolf Hitler permitieron a Alemania desarrollar la bomba atómica antes que nadie.

Gracias a esa arma forzó la rendición de la “tierra de la libertad”, país que no tuvo otra opción si no quería acabar convertido en un enorme yermo radioactivo.

La llegada de la resistencia encabezada por el capitán Blazkowicz abre un nuevo rayo de esperanza en el corazón de Estados Unidos, donde incluso se están preparando para adoptar el alemán como idioma principal so pena de prisión permanente e incondicional.

En la parte final del vídeo tenemos una sorpresa que no debéis perderos, ya que nos deja una pista de quién podría ser el “jefazo” al que deberemos hacer frente para terminar el juego.

Os recuerdo que Wolfenstein II: The New Colossus utiliza el motor gráfico idTech 6, el mismo que vimos en DOOM, así que sus requisitos podrían ser muy parecidos a los de aquél. Su lanzamiento se espera para el 27 de octubre en PC, Xbox One y PS4. También llegará en 2018 a Nintendo Switch.