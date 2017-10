Desempaquetado de Xbox One X y comparativa con Xbox One S y PS4 Pro

DigitalFoundry ha publicado un desempaquetado de Xbox One X y una comparativa de los aspectos estéticos de la máquina de juegos y su controlador frente a la Xbox One, la Xbox One S y también la PS4.

Todo está listo para la llegada al mercado de la Xbox One X, la consola de videojuegos más potente de la historia con base en hardware de AMD personalizado para la máquina, 12 Gbytes de memoria dedicada GDDR5, un ancho de banda de memoria de 326 GB/s y un rendimiento de 6 TFLOPS.

Cuenta con refrigeración líquida para mantener la temperatura reducida y su diseño está a la vista, un rectángulo con dos partes diferenciadas, de tamaño similar al de la Xbox One S pero algo más delgado y con un consumo similar, utilizando una fuente de alimentación interna de 275 vatios.

El desempaquetado de Xbox One X que ves en el vídeo nos permite ver el diseño externo de la consola y su controlador, y lo que un usuario obtendrá al comprarla a partir del 7 de noviembre por 499 dólares/euros.

Además de la consola, con el buen aspecto que ya conocíamos y su tamaño y grosor reducido, vemos folletos con la guía de producto y los correspondientes a Xbox Live Gold y Xbox Game Pass. En una caja separada, tenemos el controlador, baterías, el cable HDMI y el de alimentación energética.

Quizá lo más interesante es la comparativa de tamaño y diseño externo con otras consolas, la original Xbox One, la versión S y la PS4 Pro, su competencia natural, aunque pensamos que el mayor rival de esta Xbox One X será su hermana menor “S”, disponible por la mitad de precio.