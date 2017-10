Corsair Gaming VOID Pro Surround Dolby 7.1, análisis

Total







9 Diseño

Calidad de construcción

Calidad de sonido

Micrófono

Calidad-precio

El avance de la calidad gráfica de los videojuegos que hemos vivido durante los últimos años ha sido tan grande que ha relegado otros aspectos a un segundo plano. Uno de ellos es el sonido y es una lástima, ya que éste apartado continúa siendo un elemento clave tanto en la inmersión como en la jugabilidad, y hoy podemos disfrutarlo mejor que nunca gracias a soluciones como el Corsair Gaming VOID Pro Surround Dolby 7.1.

En este artículo tuve la oportunidad de analizar los Corsair Gaming VOID RGB 7.1, una versión inalámbrica y con iluminación RGB que nos sorprendió gratamente ya que ofrecían una alta calidad de construcción, un diseño muy atractivo, una configuración muy completa y muy sencilla y una calidad de sonido excelente.

Recientemente se produjo el lanzamiento de los Corsair Gaming VOID Pro Surround Dolby 7.1, un nuevo modelo que que se presenta como una alternativa cableada (jack de 3,5 mm y USB) que hemos querido analizar porque nos parece una opción muy interesante, ya que ofrece compatibilidad plena tanto con PC como con las consolas de nueva generación PS4-PS4 Pro y Xbox One-Xbox One S.

Gracias a Corsair hemos podido recibir una muestra y tras varios días utilizando los Corsair Gaming VOID Pro Surround Dolby 7.1 por fin tenemos listo nuestro análisis. Como siempre poneos cómodos, que hay mucho que leer.

Primer vistazo; diseño, ergonomía y acabados

Los Corsair Gaming VOID Pro Surround Dolby 7.1 mantienen las mismas líneas de diseño y la calidad de acabados que encontramos en el modelo Corsair Gaming VOID RGB 7.1, un dato muy positivo que nos permite tener claro desde el primer momento que estamos ante unos auriculares de primer nivel.

El modelo que hemos analizado carece de iluminación LED RGB, un detalle que personalmente no va a afectar a la puntuación final ya que es un detalle meramente estético que creemos que no debe influir en la valoración, así que nos centraremos en los materiales, la comodidad y la calidad del sonido.

En general la estética de los Corsair Gaming VOID RGB 7.1 es muy atractiva. Desde que analicé el modelo sin cables quedé muy satisfecho con el diseño, pero estos auriculares con algo más que una simple cara bonita.

La calidad de los materiales y la ergonomía es muy buena y ha mejorado con respecto al primer modelo, tanto que podrás llevarlos puestos durante largas sesiones de gaming sin notar la más mínima molestia. Puedo dar fe de ello, ya que los he llevado puestos durante cinco horas seguidas sin ningún problema, y eso que utilizo gafas.

Los auriculares son circumaurales, es decir, cubren totalmente la oreja, algo importante ya que ayudan a conseguir un alto grado de aislamiento.

Antes de cerrar este apartado quiero destacar que el ajuste (adaptable) y la presión que ejercen al estar colocados es casi perfecta. Los auriculares se mantienen en su sitio sin moverse lo más mínimo pero al mismo tiempo no resultan opresivos.

Con respecto al cable es lo bastante largo como para utilizarlos en casi cualquier situación y podemos optar entre conectarlos a través del jack de 3,5 o del USB. Esto es muy útil ya que nos permite utilizarlos cómodamente con el mando de nuestra consola PS4 o Xbox One.

El cableado está bien protegido en las zonas más vulnerables (ambos extremos) para evitar roturas por el uso continuado y el enrollado del mismo, un detalle que culmina un acabado sobresaliente.

Calidad de sonido y micrófono

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que si utilizamos los Corsair Gaming VOID Pro Surround Dolby 7.1 a través del conector jack de 3,5 mm estaremos limitados a sonido estéreo, ya que los controladores CUE no reconocerán el dispositivo.

Esto tiene aunque una ventaja muy importante aunque no lo parezca, y es que permite utilizar los auriculares con prácticamente cualquier dispositivo que cuente con dicho conector, y sin tener que hacer ningún tipo de configuración.

Al utilizar el adaptador USB disfrutaremos de un modo de sonido envolvente 7.1 que está emulado por software, aunque podemos activarlo y desactivarlo en cualquier momento a través del software CUE de Corsair.

La configuración es muy sencilla, basta con descargar los últimos controladores desde la web oficial de Corsair, instalarlos y listo, no tendremos que hacer nada más. En el menú de opciones podremos llevar a cabo diferentes ajustes; como activar y desactivar el micrófono, elegir un ecualizador predefinido o crear uno propio y regular el volumen del micro y la autopercepción.

En los modelos que cuentan con iluminación LED RGB también es posible configurar diferentes aspectos de la misma como los efectos, los colores y los ciclos y patrones que seguirán.

Saltamos a la calidad de sonido y francamente Corsair ha hecho un gran trabajo. Con el sonido 7.1 activado en juegos como The Evil Within 2 y Wolfenstein II: The New Colossus la experiencia ha sido fantástica.

La integración ha sido perfecta y he podido disfrutar en todo momento de un sonido posicional muy cuidado y nítido. Es lo que dijimos al inicio, el sonido es pieza clave en la inmersión y la experiencia de juego y los Corsair Gaming VOID Pro Surround Dolby 7.1 son un complemento de primera.

En las pruebas de reproducción de contenidos multimedia (películas y música) la experiencia de uso también ha sido sobresaliente, aunque os recomiendo que si utilizáis portales como Youtube y reproducís contenidos en calidad baja configuréis los auriculares en modo estéreo.

No podemos terminar sin hablar del micro. Corsair ha mantenido las opciones de configuración, la posición y el diseño, pero ha mejorado la calidad de sonido con respecto a los Corsair Gaming VOID RGB 7.1 y esto es muy positivo, ya que prácticamente el único punto “mejorable” que encontré en aquellos.

Notas finales

He disfrutado cada segundo que he llevado puestos los Corsair Gaming VOID Pro Surround Dolby 7.1. Son muy cómodos, ligeros y ofrecen una calidad de sonido excelente incluso en el modo estéreo, pero además son compatibles con equipos basados en Windows, Mac y consolas, así que podréis sacarles partido en una gran cantidad de dispositivos.

La configuración es muy sencilla y no he tenido el más mínimo problema usándolos en un PC basado en Windows 10 y en una consola PS4.

Haciendo un balance global y teniendo en cuenta su precio recomendado (89,90 euros) creo que ofrecen una buena relación calidad-precio y son una opción muy recomendable, tanto si los vas a utilizar para juegos como para reproducir tus contenidos multimedia favoritos.

Ahora mismo los tenéis en oferta especial en Amazon, donde están rebajados a 76,99 euros.

Nos ha gustado

La calidad de sonido es muy buena, tanto en 7.1 como en estéreo.

Son muy cómodos y aíslan perfectamente del exterior.

Excelente diseño y gran calidad de construcción.

La calidad del micrófono ha mejorado y es buena.

No nos ha gustado