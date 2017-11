Nintendo anuncia una 2DS Zelda para el Black Friday 2017

Nintendo comercializará una 2DS Zelda para el Black Friday 2017, la gran jornada anual de compras con descuento cuya fecha de celebración oficial es el 24 de noviembre, pero que muchas compañías extienden casi durante todo el mes de noviembre.

La nueva consola portátil 2DS Zelda se ofrece en un acabado de color verde brillante que no pasará desapercibido, al igual que la botonera y cruceta en amarillo brillante.

El kit incluye el juego The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D y tiene un precio de 79 dólares. Nintendo respeta el día de celebración del Black Friday 2017 y la pondrá a la venta el 24 de noviembre.

Aunque nos gusta más -por equilibrada- la New Nintendo 2DS XL, esta 2DS Zelda es una buena ocasión para acceder al ecosistema de juego móvil de Nintendo por el precio más bajo posible y de paso, obteniendo un diseño a tono con un juego sobresaliente.

Nintendo también ofrecerá otras ofertas para esta edición del “Viernes Negro”, como el The Legend of Zelda: Breath of the Wild para la Nintendo Switch, que en su edición “explorador” tendrá un precio de 59 dólares. Una buena ocasión para conseguir el gran título de la consola junto al Super Mario Odyssey.

Atento a noviembre. Como todos los años te ofreceremos amplios especiales del Black Friday 2017 y las mejores ofertas.