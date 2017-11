Warcraft: Battle for Azeroth, nueva expansión para World of Warcraft

Blizzard ha anunciado oficialmente Warcraft: Battle for Azeroth, nombre de la nueva expansión que recibirá el veterano World of Warcraft, uno de los juegos MMORPG con más “solera” que todavía se mantienen activos.

Por si alguien no se acuerda World of Warcraft llegó al mercado en 2004, lo que significa que lleva en activo 13 años, un ciclo temporal enorme, aunque obviamente ha ido recibiendo mejoras en sentido amplio que le han permitido mantenerse en un nivel aceptable, sobre todo en lo que respecta al apartado técnico, aunque obviamente en ese sentido no está al nivel de juegos como Black Desert Online o Guild Wars 2.

Volviendo a Warcraft: Battle for Azeroth estamos ante la séptima expansión que recibe el MMORPG estrella de Blizzard, una ampliación con la que el gigante del entretenimiento digital quiere seguir dando contenidos a los millones de jugadores que todavía mantiene World of Warcraft.

En esta expansión se toma como base argumental un nuevo enfrentamiento entre la Horda y la Alianza, que pondrán fin a la tregua que alcanzaron por el bien común y pasarán a luchar por hacerse con el control de las regiones de Kalimdor y Los Reinos del Este.

Blizzard ha prometido novedades de interés tanto en PvE como en PvP (jugador contra monstruos y jugador contra jugador). Entre las novedades más importantes podemos destacar la unificación de servidores PvE y PvP (ya no habrá servidores exclusivos) y la inclusión de nuevas mazmorras y razas, que podremos utilizar para crear nuevos personajes si las desbloqueamos.

No conocemos todavía la fecha de lanzamiento, pero actualizaremos si aparece nueva información.

