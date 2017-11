Ya está disponible la Xbox One X

La Xbox One X, la consola de videojuegos más potente de la historia, está disponible desde hoy en 35 mercados -España y México incluidos- por 499 euros / dólares.

Xbox One X llega al mercado con el mayor catálogo de la historia de la plataforma de juegos de Microsoft: más de 1.300 juegos. El catálogo de lanzamiento incluye más de 200 títulos exclusivos, cerca de 70 juegos mejorados para Xbox One X y otros cuantos en desarrollo para lanzamiento antes de navidad.

Recordemos que la consola podrá correr juegos clásicos de Xbox y 360 en el modo de compatibilidad y también todos los juegos disponibles para Xbox One. Los juegos que se hayan optimizado en algún grado para la nueva consola vendrán etiquetados como “Xbox One X Enhanced”. Los más avanzados tendrán el logo 4K Ultra HD y HDR aprovechando la mayor novedad que ofrece la consola: la capacidad para ejecutar juegos nativos con resolución 4K (60 fps).

Por lo demás, conoces sobradamente esta Xbox One X. La más potente (y cara) del mercado con una CPU x86 de 8 núcleos a 2,3 GHz y 4 Mbytes de caché de segundo nivel y una GPU con 40 unidades de cómputo a 1172 MHz y 12 Gbytes de memoria dedicada GDDR5, para un ancho de banda de memoria de 326 GB/s y un rendimiento de 6 TFLOPS.

Soporta la tecnología de sincronización FreeSync de AMD y su unidad de almacenamiento es un disco duro estándar de 2,5 pulgadas con 1 Tbyte de capacidad. Entre su conectividad, encontramos Ethernet Gigabit, Wi-Fi ac y Bluetooth, 2 puertos HDMI (1 HDMI 1.4b in, 1 HDMI 2.0b out), tres puertos USB 3.0, IR Out y S/PDIF.

Soporta alto rango dinámico HDR y tecnologías de audio Dolby Atmos para habilitar sonido espacial 7.1 y HRTF, un nuevo formato de audio que Microsoft ha desarrollado para los Hololens, optimizado para VR. Una unidad óptica Blu-Ray con soporte para BD-4K pone la guinda al mejor hardware que se puede encontrar en una consola.

Disponibilidad y precio Xbox One X

Microsoft ha celebrado fiestas de lanzamiento por medio mundo y ha comenzado a entregar las consolas para los clientes que la habían reservado. Sin embargo, no tenemos claro que tenga stock suficiente para cubrir la demanda. Por ejemplo, en España, Amazon, no la entrega hasta el 28 de noviembre. La apuesta más segura en el lanzamiento parece ser la Microsoft Store por 499,99 con envío y devolución gratuitos.

Ya sabes su precio: 499 euros / dólares, el más alto de todas las consolas aunque a cambio te llevas la más avanzada en hardware del mercado. Si no quieres gastar tanto, tienes la Xbox One S al mejor precio desde su lanzamiento y por menos de la mitad de lo que cuesta la X. Algunos ejemplos:

Un precio superatractivo que -en nuestra opinión- convierte a esta S en la compra más equilibrada si quieres entrar en la plataforma de Microsoft. Si quieres lo mejor de lo mejor, la Xbox One X es la apuesta segura, con esos juegos a 4K; mejora de un buen número de juegos anteriores; un catálogo completísimo accesible con el soporte de compatibilidad añadido; la conexión con Windows 10 y una Xbox Live que sigue siendo -de largo- el mejor servicio on-line en consolas.

Más información | Análisis Xbox One X.