Análisis de Xbox One X ¿Qué dicen los medios?

Microsoft ha ofrecido a algunos medios unidades de prueba de su nueva consola, lo que nos permite acercarnos al análisis de Xbox One X antes de que llegue al mercado el 7 de noviembre.

Si nos sigues la conoces sobradamente. Xbox One X es la consola de videojuegos más potente jamás fabricada, con una CPU x86 de 8 núcleos a 2,3 GHz y 4 Mbytes de caché de segundo nivel y una GPU con 40 unidades de cómputo a 1172 MHz y 12 Gbytes de memoria dedicada GDDR5, para un ancho de banda de memoria de 326 GB/s y un rendimiento de 6 TFLOPS. También soporta la tecnología de sincronización FreeSync de AMD.

Cuenta con refrigeración líquida para mantener la temperatura reducida y su diseño está a la vista, un rectángulo con dos partes diferenciadas, de tamaño similar al de la Xbox One S pero algo más delgado y con un consumo similar, utilizando una fuente de alimentación interna de 275 vatios.

La unidad de almacenamiento es un disco duro estándar de 2,5 pulgadas con 1 Tbyte de capacidad. El disco se podrá reemplazar por una SSD y conectar unidades de almacenamiento externo a través del puerto USB 3.0 incorporado. Entre su conectividad, encontramos Ethernet Gigabit, Wi-Fi ac y Bluetooth, 2 puertos HDMI (1 HDMI 1.4b in, 1 HDMI 2.0b out), tres puertos USB 3.0, IR Out y S/PDIF.

Soporta alto rango dinámico HDR y tecnologías de audio Dolby Atmos para habilitar sonido espacial 7.1 y HRTF, un nuevo formato de audio que Microsoft ha desarrollado para los Hololens, optimizado para VR. Una unidad óptica Blu-Ray con soporte para BD-4K pone la guinda al mejor hardware que se puede encontrar en una consola.

Microsoft promete que la Xbox One X será capaz de ejecutar juegos nativos con resolución 4K (60 fps), ofreciendo menores tiempos de carga y mayor calidad gráfica incluso en pantallas 1080p gracias a su proceso de reescalado. La consola podrá correr juegos clásicos de Xbox y 360 en el modo de compatibilidad y también todos los juegos disponibles para Xbox One. Los juegos que se hayan optimizado en algún grado para la nueva consola vendrán etiquetados como “Xbox One X Enhanced”, pero sólo los más avanzados serán los que incluyan además el logo 4K Ultra HD y HDR. Hay un montón de títulos de todos los géneros aunque la mayoría no estarán disponibles en el lanzamiento.

Xbox One X estará disponible en el canal internacional a partir del 7 de noviembre con precio de venta de 499 dólares. En España, está disponible en pre-compra en la Microsoft Store por 499,99 euros impuestos incluidos, y con envío y devolución gratuitos.

Análisis Xbox One X

Teniendo en cuenta todo lo anterior, puedes imaginar por dónde han ido las conclusiones. En general, ha gustado el diseño y acabados y la mayoría opina que puedes colocarla en cualquier parte del salón “sin desentonar” y valora su tamaño reducido, con la fuente de alimentación integrada y sin aumentar el tamaño sobre la Xbox One S a pesar del aumento de potencia. Ninguno ha tenido problemas con la refrigeración, un problema en modelos antiguos especialmente en la 360.

Que es la consola más potente jamás fabricada dan fe todas las reviews. Efectivamente es capaz de ejecutar juegos con resolución 4K a 60 imágenes por segundo y el HDR hace maravillas al mostrar colores o iluminación. Sin embargo, no todos los juegos están igual de bien optimizados y algunos bajan de forma dínámica los FPS. Indudablemente, el potencial de la consola está ahí y serán los desarrolladores los que marquen su nivel.

Otro de los puntos fuertes del marketing de la consola es su capacidad para mejorar juegos actuales 1080p. Como decíamos, son los etiquetados como “Xbox One X Enhanced”, lo que indica que el desarrollador ha efectuado algún tipo de optimización sobre el juego original para aprovechar el mayor nivel de hardware. Imposible valorar este punto porque va a depender de la optimización y de la percepción del jugador. En las pruebas ha habido de todo, algunos con mejora visual y de rendimiento aunque los tiempos de carga encontrados no mejoran sobre la Xbox One S.

Al igual que sucede con el 4K, “va a depender de muchos factores”, dicen en ars technica, de la diagonal de la pantalla, de la distancia del jugador e incluso de la percepción de la persona que lo está mirando.

Conclusiones Xbox One X

Las conclusiones se repiten con pocas variaciones en todos los análisis y a falta de realizar pruebas propias realmente son las que esperábamos de esta consola.

Lo mejor:

Permite juego a 4K a menor precio que en un PC. (De esto ya hemos hablado suficientemente. No te lleves por el marketing, no hay comparación posible entre un PC y una consola. Xbox One X no alcanza el nivel de un PC de gama alta ni de lejos.

El HDR combinado con el 4K hace maravillas en esta consola.

Enorme retrocompatibilidad, con juegos y accesorios.

Algunos juegos “Xbox One X Enhanced”, rinden mejor que sus equivalentes en consolas como PS4 Pro.

Mejoras de rendimiento considerables en algunos títulos de la 360.

Diseño atractivo, funcionamiento silencioso.

Soporte Blu-ray 4K.

Lo peor:

Los juegos sin mejoras explícitas sólo ofrecen un aumento de rendimiento y visual marginal.

Despliegue lento e incierto del soporte de juego mejorado “Enhanced”.

Su valor es limitado si no cuentas con un televisor 4K-HDR.

Sólo estará disponible en el lanzamiento la versión en acabado en negro.

Las mejoras sobre la más económica y rival PS4 Pro no es siempre evidente.

Xbox One S corre los mismos juegos a la mitad de precio.

Xbox One X es la mejor consola que puedes comprar, pero también es la más cara y requiere obligatoriamente una buena pantalla 4K con HDR para aprovechar su potencial. Con ello y en un número de juegos que por ahora es limitado, obtendrás la mejor experiencia disponible en consolas. Microsoft la impulsará, pero está por ver si los desarrolladores apuestan por ello después de experiencias negativas como Kinect y de la inversión en juegos “estándar” para la Xbox One. Seguramente el potencial de la nueva consola se verá con más tiempo, cuando nuevos juegos 4K-HDR estén disponibles.

Por último, si ya tienes una Xbox One, mejor esperar. Las mejoras en los nombrados juegos “Enhanced” no merecen gastar 500 euros en una nueva consola. Y si no tienes consola de Microsoft y no puedes/quieres gastar ese dinero, recuerda que la Xbox One S está disponible al precio más bajo desde su lanzamiento, en packs con juego desde 249 euros, la mitad de lo que cuesta la Xbox One X. Puedes revisar los análisis completos de la consola en: