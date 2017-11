AM General ha demandado a Activision Blizzard, os contamos por qué

La empresa AM General, conocida por ser la encargada de fabricar los Humvee (también conocidos como HMMWV), ha demandado a Activision Blizzard por utilizar dichos vehículos militares sin el debido permiso en su franquicia de videojuegos Call of Duty.

Esta demanda se ha presentado ante la Corte del Distrito de Manhattan y en ella la empresa ha asegurado que Call of Duty ha conseguido las mieles del éxito “a expensas de AM General”.

Esta idea tiene una explicación sencilla. Dicha compañía cree que Activision Blizzard ha engañado a los jugadores haciéndoles creer que AM General le ha licenciado sus marcas y que ha estado involucrada o conectada de alguna manera en la creación de los juegos de la franquicia.

En lo personal creo que la segunda parte del argumento está claramente forzada y no termino de verle sentido, pero no hay duda de que AM General va con todo contra Activision Blizzard, ya que reclaman una indemnización multimillonaria y exigen la imposición de una multa que podría ser del triple de los daños causados.

Según podemos leer en la fuente AM General habría estado en negociaciones con Activision Blizzard durante más de un año para evitar tener que recurrir a los tribunales, pero parece que dichas negociaciones no sólo no llegaron a buen puerto sino que acabaron terminando de mala manera.

Habrá que ver cómo evoluciona este proceso, que desde ya se nos antoja largo, complicado y costoso, aunque no descartamos que se acabe cerrando con un acuerdo entre ambas partes.

Más información: Guru3D.