La última entrega de la conocida franquicia de Activision ha sido recibida con los brazos abiertos por parte de la comunidad. Esto se ha traducido en un éxito tan grande que Call of Duty: WWII es una máquina de hacer dinero.

Durante sus primeros tres días en el mercado Call of Duty: WWII ha conseguido unas ventas totales de más 500 millones de dólares, una cifra impresionante que confirma el tirón que todavía tiene la franquicia y el acierto que se han marcado los desarrolladores devolviéndola a la Segunda Guerra Mundial.

Por si alguien no termina de interiorizar lo importante que es este logro esa cifra supera los resultados obtenidos en su estreno por las películas de Thor: Ragnarok y Wonder Woman, es decir, Call of Duty: WWII ha superado a dos superproducciones cinematográficas.

Con este dato podemos confirmar lo que ya hemos dicho al inicio, Call of Duty: WWII es una máquina de hacer dinero, pero no debemos olvidarnos de que Activision también se ha marcado un tanto importante este año con Destiny 2, un juego desarrollado por Bungie que también está arrasando.

Por lo que respecta a la crítica Call of Duty: WWII ha generado sensaciones contrapuestas, algo que podemos ver perfectamente reflejado en Metacritic. El apartado técnico del juego no presenta mejoras y se mantiene al nivel de lo que hemos visto en títulos anteriores.

Más allá del apartado gráfico y del agotamiento claro del motor que utiliza el juego algunos medios han criticado la simplicidad y escasa duración de la campaña, y han confirmado que aunque es un buen juego está lejos de llegar a ser ese “revulsivo” que necesitaba la franquicia.

A pesar de las críticas Call of Duty: WWII ha arrasado y todo apunta a que permitirá a Activision cerrar un trimestre fabuloso.

Más información: WCCFTech.