Ubisoft cree que PS5 y Xbox Two no llegarán hasta 2020

PS5 y Xbox Two son los nombres provisionales (no definitivos) con los que conocemos a las que serán las sucesoras de las consolas de la presente generación, PS4 y Xbox One.

Varios analistas ya han comentado en ocasiones anteriores que su anuncio oficial podría producirse en 2019 pero que no estarían disponibles hasta 2020, un enfoque con el que el CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, se ha mostrado totalmente de acuerdo.

En su opinión faltan como mínimo dos años para que veamos a PS5 y Xbox Two, una apuesta llena de sentido ya que con Xbox One X recién lanzada y PS4 Pro con poco más de un año en el mercado ni Sony ni Microsoft pueden permitirse acelerar el lanzamiento de la nueva generación.

Decimos esto porque lanzar esa nueva generación en un plazo de tiempo demasiado corto podría ser contraproducente y molestar a aquellos usuarios que acaban de comprar Xbox One X, y también a aquellos que se hicieron con PS4 Pro hace apenas unos meses.

Ese es precisamente el problema de las renovaciones intergeneracionales, que en términos de vida útil ofrecen un valor cuestionable si las comparamos con los modelos estándar que llegaron en 2013.

A diferencia de PS4 Pro y Xbox One X las consolas PS5 y Xbox Two supondrán una evolución importante y tendrán una renovación total a nivel de componentes. Las últimas informaciones apuntan a que podrían utilizar un SoC de AMD con CPU basada en Ryzen y GPU Vega.

En ambas tendríamos de nuevo un sistema de memoria unificada que trabajaría como RAM y como VRAM, aunque es posible que pase a ser GDDR5X para mejorar el ancho de banda manteniendo los costes bajo control.

Con respecto al precio analistas como Michael Pachter creen que ambas consolas podrían tener un precio similar al de Xbox One X.

