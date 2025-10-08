Activision Blizzard tiene miedo a Battlefield 6, tanto como para ofrecer Call of Duty Black Ops 6 gratis

Battlefield 6 es un juego digno del legado de la franquicia. He podido probarlo, y os puedo asegurar que es un juego sobresaliente tanto a nivel técnico como jugable y de optimización, es decir, es todo lo que no fue aquel desastre llamado Battlefield 2042, y entiendo que todo esto dé mucho miedo a Activision Blizzard.

El fracaso de Battlefield 2042 dejó a la franquicia Call of Duty en una posición muy cómoda, tanto que se ha acabado durmiendo en los laureles. Call of Duty Black Ops 7 tiene toda la pinta de ser otro refrito sin cambios importantes, repite motor gráfico y mantiene el soporte de la generación anterior, lo que limita mucho su apartado técnico.

Por contra, Battlefield 6 es un juego exclusivo de la generación actual con un apartado técnico espectacular, sobre todo por la amplitud de los escenarios, por el nivel de detalle de estos, por las enormes opciones que ofrece a la hora de pilotar vehículos, y también por su sistema de físicas, que está a años luz de lo que ofrece Call of Duty.

Battlefield 6 lo tiene todo. Activision Blizzard ha visto el éxito que ha tenido y la expectación que ha generado, y sabe que en su lanzamiento podría acabar quitándole usuarios a la franquicia Call of Duty. Esta cucharada de realidad ha llevado a la publicadora, propiedad de Microsoft, a entrar en un estado de miedo evidente.

¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque por primera vez en su historia Activision Blizzard ha abierto un periodo de prueba gratuito de Call of Duty Black Ops 6 que permite jugar tanto al modo campaña como al modo multijugador, ha elegido la fecha de lanzamiento de Battlefield 6 para ofrecerlo.

Esa promoción estará activa del 9 al 16 de octubre. No es casualidad, Battlefield 6 se lanza el 10 de octubre, así que el movimiento está perfectamente calculado. Activision Blizzard quiere utilizar esa promoción de Call of Duty Black Ops 6 gratis para reducir el interés sobre la nueva entrega de la franquicia de EA, y para reducir sus ventas.

No podemos predecir lo que ocurrirá, pero que Battlefield 6 haya registrado ya 1,7 millones de precompras es un claro síntoma de que el juego podría convertirse en uno de los mayores éxitos de la franquicia, y confirma que Activision Blizzard tiene razones para estar preocupada.

Este toque de atención es positivo, y era necesario. La franquicia Call of Duty lleva muchos años inmersa en un modelo de refritos carente de innovación y de cambios técnicos importantes que hace que al final nos encontremos prácticamente con el mismo juego cada año.

Ahora que Battlefield 6 viene dispuesto a cambiarlo todo quizá Activision Blizzard se dé cuenta de que necesita darle un buen soplo de aire fresco a su franquicia estrella.