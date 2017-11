Amazon confirma serie TV basada en las obras de Tolkien

Amazon quiere su propio “Juego de Tronos” y ha anunciado la producción de una serie de televisión basada en las obras de fantasía épica de J.R.R Tolkien.

La semana pasada avanzábamos que Warner Bros. Television y los herederos de JRR Tolkien estaban en conversaciones con Amazon Studios para el desarrollo de una serie basada en ‘El Señor de los Anillos’.

Y se ha confirmado, más o menos. Aunque los tres volúmenes de la novela de Tolkien, The Lord of the Rings, es todo un universo y la serie mencionada podría continuar el éxito de la trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson, la apuesta de Amazon no será una adaptación directa, sino una precuela que abarcará acontecimientos de la Tierra Media anteriores a los relatados en ‘La Comunidad del Anillo’.

Es decir, Amazon se ha hecho con los derechos, pero lo que salga de ahí es desconocido. En principio, una alegría para los lectores de la obra de Tolkien más allá de los usuarios de las pelis y oportunidad para que éstos se acerquen a otras novelas como El Silmarillion, Los hijos de Húrin o El hobbit , aunque esta última quizá se descarte al igual que ‘El Señor de los Anillos’ por su trilogía cinematográfica.

La serie TV basada en las obras de Tolkien será producida por Amazon Studios en cooperación con la Fundación Tolkien, la editorial HarperCollins y New Line Cinema, la división de Warner Bros. Entertainment, responsable de la adaptación a la gran pantalla. El acuerdo contempla varias temporadas y un posible spin-off dependiendo de su acogida.

La serie se estrenará en un lanzamiento mundial en 200 países sin fecha programada y en exclusiva para los suscriptores del servicio Prime Video, que como sabes se incluye en el Amazon Prime. La obra de Tolkien es “un caramelo” para las grandes firmas de vídeo bajo demanda aunque en el caso de Amazon no buscaría únicamente su rentabilidad sino el impulso de un conjunto de servicios premium cada vez más amplio.