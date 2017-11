Los micropagos en juegos se han convertido en un tema de rabiosa actualidad debido sobre todo a la polémica generada por su implementación en Star Wars Battlefront II, un juego que como sabemos fue lanzado recientemente en PC, Xbox One y PS4.

En noticias anteriores ya hemos analizado toda esa polémica así que no habéis tenido ocasión de leerlas os dejamos este enlace donde encontraréis toda la información.

Ahora que tenemos un poco de contexto podemos entender mejor este artículo. Evan Wingren, analista de KeyBanc Capital Markets, ha comentado que la reacción que han mostrado los jugadores frente a los micropagos en juegos ha sido exagerada.

La postura de Evan Wingren resulta criticable ya que en su opinión los jugadores han sido tratados de forma muy favorable, ya que se les ha cobrado poco en lo que respecta al precio de los juegos.

Sí, en su opinión el coste de un videojuego es mucho más bajo que el de otros contenidos multimedia si se tienen en cuenta las horas de diversión que ofrecen. Esto quiere decir que está convencido de que los jugadores deberían pagar más por un juego:

“El análisis cuantitativo muestra que los editores de videojuegos cobran a los jugadores sus títulos a un precio relativamente bajo, y que probablemente deberían subir los precios […] A pesar de que pueda sonar inapropiado si te gusta Star Wars y juegas videojuegos a un ritmo medio es mucho mejor que te saltes la película y vayas a por el juego para sacar el máximo partido a tu dinero “.

Un comentario bastante desafortunado que en lo personal creo que no hay por dónde cogerlo. Me pregunto a cuántos videojuegos habrá jugado este señor, pero hay casos en los que la campaña de un juego de 60 euros no dura ni seis horas, algo a lo que debemos añadir los problemas de optimización y malos acabados que siguen presentes en la industria y que nos dejan títulos a medio terminar (Mass Effect Andromeda es el mejor ejemplo reciente).

Además de esto hay que unir el tema de los DLCs, que permiten seguir monetizando cada título, y el hecho de que los micropagos en juegos pueden acabar arruinando esa diversión de la que habla este analista.

¿Estáis de acuerdo con Evan? Los comentarios son vuestros.

Más información: Neowin.