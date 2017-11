Samsung permite probar los Galaxy S8 y Note 8 durante un mes

El gigante surcoreano ha abierto un programa con el que apunta directamente a los iPhone de Apple, ya que ofrece la oportunidad a los usuarios de dichos terminales de probar los Galaxy S8 y Note 8 durante un mes.

La meta de ese programa de prueba de los Galaxy S8 y Note 8 es que los usuarios de los terminales del gigante de Cupertino descubran las ventajas que ofrecen las alternativas de Samsung, y que así terminen de convencerse por sí mismos de que lo mejor es que cambien a dichos modelos.

Esta nueva estrategia llega bajo el nombre de Galaxy Experience Program y lamentablemente está limitada a Corea del Sur, pero resulta muy interesante ya que confirma que Samsung no está dispuesto a ceder terreno y mucho menos “en casa”.

La inscripción en este programa está limitada a un máximo de 10.000 personas que serán elegidas por sorteo pero no resulta gratuita. Para participar es necesario hacer un depósito que implica por un lado el precio del terminal recibido y por otro una fianza de 45 dólares.

Si una vez terminado el periodo de prueba el usuario decide quedarse con el terminal recuperará la fianza pero no el precio de compra (obviamente). En caso de que decida devolver el terminal recuperará el precio de compra pero no la fianza, que se queda Samsung como una especie de “cuota” por el préstamo del terminal.

No hay duda de que en ocasiones la mejor manera de llamar la atención del cliente es dejar que pruebe tu producto, aunque lo cierto es que los programas de este tipo no son nada común y no sabemos hasta qué punto resultarán eficaces.

Más información: GSMArena.