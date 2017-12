Juega gratis a The Division y sus DLCs durante esta semana

Para celebrar el lanzamiento de la actualización 1.8 los chicos de Ubisoft Massive han iniciado un evento especial que permite jugar gratis a The Division y a todos sus DLCs durante los próximos días, aunque el periodo concreto varía en función de la situación de cada jugador.

Si tenemos el juego base podremos disfrutar de todos los DLCs desde hoy hasta el próximo día 10 de diciembre. Por contra si no tenemos nada no hay problema, ya que podremos jugar gratis a The Division y a sus DLCs desde el día siete y también hasta el día diez.

¿Hay algún tipo de limitación?

Pues según podemos leer en la fuente de la noticia no, lo que significa que esa promoción permite disfrutar del juego completo sin límite de nivel ni de horas de juego, una buena noticia que hace que esta promoción sea muy interesante.

Por lo que respecta a la actualización 1.8 nos encontramos con una importante puesta al día que incluye nuevos contenidos y nuevos eventos globales. Ubisoft ha mejorado mucho The Division con las últimas actualizaciones, cosa que he podido comprobar por mi mismo ya que le he dedicado unas cuantas horas, así que si todavía no lo habéis probado os lo recomiendo.

Antes de terminar os dejamos un listado con los requisitos mínimos y recomendados para jugarlo en PC, aunque os recuerdo que esta promoción también se extiende a consolas.

Requisitos mínimos

Windows 7 64 bits SP1.

Core i5 2400 o FX 6300.

6 GB de RAM.

GTX 560 o HD 7770 con 2 GB.

40 GB de HDD.

Requisitos recomendados

Windows 7 64 bits SP1.

Core i7 3770 o FX 8350.

8 GB de RAM.

GTX 970 o R9 290 con 4 GB.

40 GB de HDD.

Más información: TechPowerUP!