¿Una peli Star Trek de Tarantino? ¡No me la pierdo!

Una peli Star Trek de Tarantino está en camino, aseguran en Deadline. El genio habría llevado a la Paramount una “gran idea” después de compartirla con J.J. Abrams que actuaría como productor.

Quentin Tarantino está listo para explorar nuevos mundos y qué mejor que dentro del gran universo de Star Trek. El plan sería montar un equipo de escritores para escribir un guión con las “ideas” de Tarantino.

Aunque el director, actor y guionista siempre ha destacado por sus propias películas originales (Pulp Fiction, Malditos Bastardos, Django Desencadenado…), muchos se han preguntado lo que podría hacer si tomara las riendas de una franquicia existente. Hace tiempo se rumoreó la dirección de una entrega de James Bond, pero no llegó a concretarse.

Actualmente está trabajando para Sony en una película sobre el asesino Charles Milles Manson que va a dar que hablar y que pretende estrenar el 9 de agosto de 2019 cuando se cumple el 50 aniversario del asesinato de Sharon Tate, su víctima más famosa. Se habla de Margot Robbie para el papel y otros como Tom Cruise, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, en los protagonistas masculinos.

No sabemos si Tarantino tiene tiempo para embarcarse en una aventura como podría ser la próxima entrega de Star Trek. Hace tiempo que declaró ser un gran seguidor de la saga de ciencia ficción. En cuanto a J.J. Abrams, está trabajando en Star Wars: Episode IX, pero sigue siendo el productor del reinicio de la saga Star Trek con una trilogía muy bien recibida por la crítica, pero una última entrega que no ha conseguido los ingresos de las dos anteriores.

Una peli Star Trek de Tarantino puede ser otro buen reinicio para la saga, seguramente distinto conociendo los precedentes. No sé tú, yo no me la pierdo.