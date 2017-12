El LG G7 podría apostar por un escáner de iris avanzado

El LG G7 es uno de los smartphones tope de gama más prometedores que llegarán al mercado el próximo año, aunque todavía no tenemos muchos detalles sobre dicho terminal debido a lo flojas que han sido las filtraciones hasta el momento.

Las últimas informaciones que tuvimos ocasión de ver indicaban que el LG G7 podría ser anunciado en el CES de 2018 y que su lanzamiento se produciría en febrero de dicho año, una fecha que supone un adelanto de alrededor de un mes con respecto al LG G6 que llegó al mercado en marzo de 2017.

Aunque dichos rumores no carecen de sentido lo cierto es que un debut tan anticipado podría ser problemático para LG, sobre todo en lo que respecta al suministro del SoC Snapdragon 845. No creemos que la firma coreana vaya a repetir el error del LG G6 de montar un chip de la anterior generación para llegar primero al mercado, pero de momento no hay nada oficial así que todas las puertas están abiertas.

Gracias a GSMArena hemos podido ver otra información interesante relacionada con una patente que sugiere que el LG G7 podría venir con un escáner de iris avanzado. Este sistema permitiría a la compañía surcoreana ofrecer una alternativa al clásico lector de huellas dactilares.

Para mejorar la seguridad y hacer que sea efectivo dicho escáner comprobaría las características del ojo mostrando una pantalla clara y otra oscura. Esto hace que el iris cambia de tamaño por la cantidad de luz que recibe y evita que se puedan utilizar imágenes estáticas para engañar al sistema.

No suena nada mal y podría servir como sistema de transición mientras LG desarrolla un sistema de reconocimiento facial que esté a la altura (o supere) al que ha utilizado Apple en el iPhone X.