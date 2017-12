La celebración de los The Game Awards 2017 nos dejó una gran cantidad de novedades en forma de tráilers de títulos tan esperados como Death Stranding, Bayonetta 3 o Sou Calibur VI, cuyos vídeos acompañamos en este artículo por si no tuvisteis ocasión de seguir el evento en vivo.

Como no podía ser de otra forma también se anunciaron de forma oficial a los ganadores de los The Game Awards 2017, una gala muy prestigiosa que otorga premios a los mejores videojuegos del año divididos en diferentes categorías.

En general no ha habido sorpresas y The Legend of Zelda: Breath of the Wild se ha convertido en el gran triunfador de esta edición, ya que no sólo ha conseguido el premio al mejor juego del año (el reconocimiento más importante) sino que además también se llevó el premio a la mejor dirección.

Sin más preámbulos os dejamos el listado completo con los ganadores en cada categoría.