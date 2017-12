Justo ayer os hablamos de la GTX Titan V, una tarjeta gráfica que nos cogió por sorpresa ya que no esperábamos que NVIDIA fuese a lanzar una nueva solución tope de gama para el mercado “de consumo general”.

Esta tarjeta gráfica es una adaptación a consumo de la Tesla V100, lo que significa que mantiene el núcleo gráfico GV100 (Volta, sucesora de Pascal) en todo su esplendor y que suma 5.120 shaders. Para que os hagáis una idea la GTX 1080 TI cuenta con 3.584 shaders y la GTX TITAN Xp tiene 3.840 shaders.

Dichas especificaciones se completan con 426 unidades de texturizado, 96 unidades de rasterizado, 640 unidades “tensor” para inteligencia artificial, bus de 3.072 bits y 12 GB de memoria HBM2 a 1,7 GHz, lo que nos deja un ancho de banda de 653 GB/s. Como podemos ver el recorte más importante que ha introducido NVIDIA frente a la Tesla V100 está en la memoria y el bus, ya que aquella cuenta con un bus de 4.096 bits y 16 GB de HBM2 a 1,75 GHz.

La GPU de la GTX TITAN V funciona a 1.200 MHz de frecuencia base pero puede alcanzar los 1.455 MHz en modo turbo, un incremento importante que le permite mejorar sensiblemente el rendimiento en aplicaciones intensivas.

Echando un vistazo a las pruebas de rendimiento tenemos algunos detalles interesantes. En el benchmark Unigine Superposition la GTX TITAN V a frecuencias de stock es capaz de superar a una GTX 1080 TI subida a 2.581 MHz, ya que ambas consiguieron una puntuación de 9.431 y 8.642.

También os dejamos una galería de pruebas de rendimiento en títulos como Gear of War 4, Ashes of the Singularity y Rise of the Tomb Raider que confirman que la tarjeta es un auténtico “monstruo”, aunque debemos tener en cuenta que sus frecuencias de trabajo son relativamente bajas incluso en modo turbo y que esto afecta al rendimiento en juegos.

Es algo habitual en la serie TITAN de NVIDIA, una gama que mantiene el alto conteo de shaders de las Tesla y también las bajas frecuencias de trabajo para conseguir un mayor equilibrio entre potencia de computación y consumo. Esto no ocurre en las GTX serie X80 TI de NVIDIA, donde se potencian sensiblemente las velocidades en modo turbo (GPU Boost 3.0) pero se recortan shaders.

Más información: WCCFTech.