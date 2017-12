El nuevo Devil May Cry es para móviles y está limitado a China

Capcom ha confirmado una nueva entrega dentro de la franquicia Devil May Cry, pero por desgracia no se trata de la esperada quinta entrega sino de una versión especialmente diseñada para dispositivos móviles que además se mantendrá de momento como una exclusiva para China.

Bajo el nombre de Devil May Cry: Pinnacle of Combat nos encontramos con un título que será publicado por Yunchang Game y basado en el motor gráfico Unity. Sabemos que su planteamiento seguirá el enfoque clásico de acción frenética con toques de RPG y parece que su calidad gráfica será bastante buena, cosa que no debería sorprendernos ya que los smartphones actuales incorporan CPUs y GPUs muy potentes.

Aunque este nuevo Devil May Cry dispondrá de un modo campaña para un jugador también contará con un marcado componente online que permitirá disfrutar de combates jugador contra jugador, y es muy probable que dicho modo sea el que ayude a monetizar en gran medida el juego a través de micropagos.

No sabemos si estará basado en el modelo “freemium” o si tendrá un precio de venta pero podemos dar por seguro que habrá micropagos, y que lo más probable es que los mismos tengan efectos importantes en la competitividad de los jugadores.

Este enfoque no es nada nuevo y de hecho se ha convertido en una de las grandes tendencias dentro del sector smartphone. Al hacer que los micropagos puedan desequilibrar el juego se “fuerza” a los jugadores a gastar dinero, algo que beneficia a desarrolladores y publicadores y que acaba perjudicando a aquellos que sólo quieren echar un rato para divertirse.

El lanzamiento de Devil May Cry: Pinnacle of Combat se espera para 2018 pero como dijimos será una exclusiva para China, al menos de momento.

