The Witcher 3 a 24 FPS frente a 30 FPS, ¿hay una gran diferencia?

Como ya hemos dicho en otras ocasiones los juegos que se desarrollan en tercera persona y no plantean un desarrollo frenético o requieren una alta velocidad de respuesta se pueden disfrutar en condiciones aceptables a 30 FPS, ¿pero sería posible jugar de forma “óptima” a un título como The Witcher 3 a 24 FPS?

Dicho juego cumple todas las claves que hemos indicado; se desarrolla en tercera persona, no plantea una acción frenética y tampoco requiere de una gran agilidad ni castiga en demasía los errores del jugador, cosa que por contra sí ocurre en otros como Nioh, la saga Souls y Boodborne.

Como podemos ver en el vídeo que han publicado en Benchmark jugar a The Witcher 3 a 24 FPS es posible pero está al límite de lo tolerable. Ya lo he dicho en artículos anteriores, en juegos de este tipo podemos apurar hasta los 25 FPS, aunque se nota una diferencia clara a nivel de fluidez frente a los 30 FPS.

Queda claro que esa distancia de 6 FPS marca una diferencia enorme y que es recomendable reducir los ajustes de calidad gráfica hasta llegar como mínimo a los 30 FPS en cualquier juego, aunque en el caso de los títulos en primera persona y aquellos en los que el tiempo de respuesta importe los 60 FPS deberán ser nuestra prioridad.

Sabemos de sobra que para disfrutar de una buena fluidez y de una buena experiencia no sólo importan los fotogramas por segundo sino también otros aspectos como la sincronización de FPS por ejemplo, ya que si ésta no se ejecuta adecuadamente se pueden producir problemas de “stuttering”, pero esto ya es una cuestión que depende del desarrollador y no del jugador.