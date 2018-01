Microsoft actualiza Windows 10 Mobile para frenar a Meltdown y Spectre

La firma de Redmond ha liberado una actualización para Windows 10 Mobile que protege a los usuarios contra las vulnerabilidades Meltdown y Spectre, dos fallos de seguridad que como sabemos están presentes en los procesadores ARM basados en las siguientes arquitecturas:

ARM Cortex-R7.

ARM Cortex-R8.

ARM Cortex-A8.

ARM Cortex-A9.

ARM Cortex-A15.

ARM Cortex-A7.

ARM Cortex-A57.

ARM Cortex-A72.

ARM Cortex-A73.

ARM Cortex-A75.

Las arquitecturas que no hemos listado no son vulnerables, y por tanto no requieren actualización alguna.

Dado que todos los terminales basados en Windows 10 Mobile utilizan alguna de las arquitecturas vulnerables y que dicho sistema operativo tiene soporte hasta 2020 es comprensible que la firma de Redmond se haya dado prisa en liberar una actualización para frenar a Spectre y Meltdown.

Esta actualización se conoce como KB4073117 y ya está disponible de forma pública. Además de la protección contra dichos fallos trae mejoras de seguridad aplicadas a Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows Graphics, Windows Kernel, Subsistema Windows para Linux y Windows SMB Server.

Si todavía no habéis recibido un aviso de disponibilidad de la actualización podéis hacer una comprobación manual accediendo a la ruta “Configuración> Actualizaciones y Seguridad> “Actualizaciones de Windows”.

Debemos reconocer que Microsoft ha hecho un buen trabajo a la hora de dar respuesta a las vulnerabilidades Spectre y Meltdown, ya que fue muy rápida lanzando las actualizaciones necesarias para proteger a los usuarios de Windows en todas sus versiones con soporte y también ha trabajado con celeridad para hacer lo propio con aquellos que utilizan Windows 10 Mobile.

Más información: PhoneArena.